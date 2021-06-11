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В офис "Нафтогаза" пожаловали с обысками: расследуется дело на 2,7 миллиарда

В офис "Нафтогаза" пожаловали с обысками: расследуется дело на 2,7 миллиарда
16:35 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Государственная фискальная служба проводит обыски в "Нафтогазе".

Об этом сообщила пресс-служба ГФС в Фейсбук. 

Отмечается, что обыски проводятся с целью расследования дела о возможном уклонении должностных лиц от уплаты налогов. 

"Начиная с октября 2015 по настоящее время, должностные лица АО НАК "Нафтогаз Украины" не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ОАО "Газпром" (Российская Федерация), в результате чего в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд. грн НДС", - сообщили в ГФС. 

По данным службы, "Нафтогаз" не оформляет документы по поставкам газа и не подписывает акты приема-передачи, аргументируя это тем, что фактически газ не поставляется, а проводится услуга балансировки ГТС. Однако у ГФС накопилось достаточно доказательств, чтобы считать, что НАК уклоняется от уплаты налогов. 

"Получены доказательства, что должностные лица НАК "Нафтогаз Украины" не подавал в Энергетическую таможню ГФС полного пакета документов, на основании которого Таможенный орган Украины мог бы провести таможенную очистку природного газа", - сказано в сообщении. 

Следственные действия продолжаются. 

На новость отреагировал журналист Юрий Дощатов. 

"Я вот не знаю, зачем изображать такие страсти, иллюстрируя банальное мероприятие? Разве что, для понта! Речь о неуплате НДС с газа, который по документам Газпрома подавался с учетов поставок через ГИС Прохоровка и Платово на неподконтрольные территории. НАК тогда не мог подписать документы, поскольку это была провокация ГП чтоб мы признали поставки газа на эти территории. Потом, после изменений правил оплаты, НДС за этот уплатили с продажи. Но по документам осталось недоразумение", - написал он.

Драма "Нафтогаза" демонстрирует украинскую политику личного уничтожения

Как сообщалось ранее, 28 апреля Кабмин назначил главой "Нафтогаза" Юрия Витренко

В самом "Нафтогазе" это решение осудили и назвали манипуляцией. После чего члены Набсовета заявили о прекращении своих полномочий.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Нафтогаз, ГФС, Обыски.
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