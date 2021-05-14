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Набсовет "Нафтогаза" ушел в отставку: остался лишь один человек

Набсовет "Нафтогаза" ушел в отставку: остался лишь один человек
Обновлено 22:21 Сегодня Телеграф Фото: oilreview

В "Нафтогазе" заявили, что полномочия пяти из шести членов Наблюдательного совета компании прекращены. 

Об этом проинформировала пресс-служба НАК

 Речь идет о Клер Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдене, Юлии Ковалив и Наталии Бойко. 

Таким образом в Набсовете остается лишь один человек - Роберт Бэнш. Его назначили в качестве представителя США в 2020 году и в конце апреля 2021 переназначили на эту должность.  

 "Из-за этого Наблюдательный совет не будет иметь кворума для принятия жизненно необходимых решений", - сказано в сообщении. 

 О том, когда будет назначен новый состав Набсовета, в сообщении не сказано. 

Кроме того, в "Нафтогазе" сообщили, что принято решение назначить на должность директора по интегрированным коммуникациям Максима Белявского, который до этого работал ведущим экспертом Украинского института экономических и политических исследований им. Разумкова.

Кроме того, он будет исполнять функцию спикера компании. 

Как сообщалось ранее, 28 апреля Кабмин назначил главой "Нафтогаза" Юрия Витренко

В самом "Нафтогазе" это решение осудили и назвали манипуляцией. После чего члены Набсовета заявили о прекращении своих полномочий

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Нафтогаз, Максим Белявский, Роберт Бэнш.
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