Набсовет "Нафтогаза" ушел в отставку: остался лишь один человек

В "Нафтогазе" заявили, что полномочия пяти из шести членов Наблюдательного совета компании прекращены.

Об этом проинформировала пресс-служба НАК.

Речь идет о Клер Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдене, Юлии Ковалив и Наталии Бойко.

Таким образом в Набсовете остается лишь один человек - Роберт Бэнш. Его назначили в качестве представителя США в 2020 году и в конце апреля 2021 переназначили на эту должность.

"Из-за этого Наблюдательный совет не будет иметь кворума для принятия жизненно необходимых решений", - сказано в сообщении.

О том, когда будет назначен новый состав Набсовета, в сообщении не сказано.

Кроме того, в "Нафтогазе" сообщили, что принято решение назначить на должность директора по интегрированным коммуникациям Максима Белявского, который до этого работал ведущим экспертом Украинского института экономических и политических исследований им. Разумкова.

Кроме того, он будет исполнять функцию спикера компании.

Как сообщалось ранее, 28 апреля Кабмин назначил главой "Нафтогаза" Юрия Витренко.

В самом "Нафтогазе" это решение осудили и назвали манипуляцией. После чего члены Набсовета заявили о прекращении своих полномочий.