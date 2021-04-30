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По следам Коболева: весь состав Набсовета "Нафтогаза" подал в отставку

По следам Коболева: весь состав Набсовета "Нафтогаза" подал в отставку
22:58 Пт, 30 Апрель 2021 Телеграф Фото: Твиттер

Из "Нафтогаза" после увольнения из должности главы компании Андрея Коболева уходит и наблюдательный совет в полном составе. 

 Об этом говорится в заявлении, размещенном пресс-службой НАК "Нафтогаз". 

"Сегодня все члены наблюдательного совета, которые присутствовали во время внеочередного заседания, подают Компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий в качестве членов наблюдательного совета", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что прекращение их полномочий произойдет 14 мая этого года. 

Также сообщается, что после встречи с новым руководителем, члены правления компании выразили обеспокоенность по поводу возможности продолжать впредь исполнять свои полномочия. 

В следующие две недели Набсовет подаст уведомления о прекращении работы на компанию и обеспечит должную передачу полномочий. 

Как сообщалось ранее, 28 апреля Кабмин назначил главой "Нафтогаза" Юрия Витренко

В самом "Нафтогазе" это решение осудили и назвали манипуляцией. 

Обеспокоенность сменой главы НАК высказали также в ЕС и ряде международных финансовых организаций.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Нафтогаз, Андрей Коболев, Юрий Витренко.
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