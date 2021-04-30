По следам Коболева: весь состав Набсовета "Нафтогаза" подал в отставку

Из "Нафтогаза" после увольнения из должности главы компании Андрея Коболева уходит и наблюдательный совет в полном составе.
Об этом говорится в заявлении, размещенном пресс-службой НАК "Нафтогаз".
"Сегодня все члены наблюдательного совета, которые присутствовали во время внеочередного заседания, подают Компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий в качестве членов наблюдательного совета", - сказано в сообщении.
Отмечается, что прекращение их полномочий произойдет 14 мая этого года.
Также сообщается, что после встречи с новым руководителем, члены правления компании выразили обеспокоенность по поводу возможности продолжать впредь исполнять свои полномочия.
В следующие две недели Набсовет подаст уведомления о прекращении работы на компанию и обеспечит должную передачу полномочий.
Как сообщалось ранее, 28 апреля Кабмин назначил главой "Нафтогаза" Юрия Витренко.
В самом "Нафтогазе" это решение осудили и назвали манипуляцией.
Обеспокоенность сменой главы НАК высказали также в ЕС и ряде международных финансовых организаций.