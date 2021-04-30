Запад выразил Украине недовольство в связи со сменой главы "Нафтогаза"

ЕС и ряд международных финансовых учреждений выразили обеспокоенность касаемо смены главы НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в сообщении на сайте представительства ЕС в Украине.

"Мы серьезно обеспокоены последними событиями в "Нафтогазе Украины" - государственной нефтегазовой компании Украины, где временно прекращены полномочия наблюдательного совета с целью освобождения действующего руководства", - говорится в обнародованном в пятницу заявлении.

К заявлению ЕС присоединились ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация.

Организации призвали власти Украины обеспечить принятие критически важных управленческих решений на госпредприятиях в соответствии с стандартами корпоративного управления.

В заявлении указано, что Украина в последние годы достигла существенного прогресса в реформировании корпоративного управления и в настоящее время существует критическая необходимость закрепить его ради улучшения инвестиционного климата в стране и привлечения инвестиций частного сектора.

"Мы надеемся, что украинская власть подтвердит свою приверженность к продолжению реформ, которые разблокируют инвестиции, что помогут стране выйти из кризиса и реализовать свой потенциал", - говорится в сообщении.

Как пишет Европейская правда, со ссылкой на свои источники, страны Запада были уведомлены о планах по смене руководства "Нафтогаза" и уже предупреждали украинские власти о последствиях и призывали не делать этого.

Как сообщалось ранее, 28 апреля Кабмин назначил Юрия Витренко на должность главы "Нафтогаза".

В самом НАК это решение Кабмина осудили и назвали манипуляцией.