В "Нафтогазе" возмутились решению по смене руководства

В "Нафтогазе" назвали манипуляцией и осудили решение Кабмина об увольнении с должности главы компании Андрея Коболева и назначении на эту должность Юрия Витренко.

Об этом говорится на странице компании в Facebook.

"Увольнение Наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об освобождении председателя правления с должности является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что этот шаг является демонстрацией "возвращения к практике ручного управления государственными предприятиями".

"Такие действия Кабмина является сигналом всем государственным предприятиям: работа в интересах бюджета и народа Украины, а не в интересах отдельных политических сил, будет наказываться", - резюмируют в "Нафтогазе".

Как сообщал "Телеграф", ранее Юрий Витренко занимал должность исполняющего обязанности министра энергетики. Но занять кресло в Кабмине без приставки "и.о." у него так и не получилось, несмотря на все старания президента Владимира Зеленского. Буквально во вторник, 27 апреля, стало известно, что на эту должность метит Герман Галущенко.