Коломойский передал привет Зеленскому: в повторном провале с назначением Витренко увидели знак

Эксперт "Бюро анализа политики", политолог Виктор Бобыренко объяснил, почему народные депутаты провалили повторное голосование за кандидатуру Юрия Витренко в качестве министра энергетики и как это объясняет тот факт, что власть в Украине уже давно находится в руках у олигархов, но никак не у Зеленского.

Свое мнение на этот счет он высказал на своей странице в Facebook.

"Когда в декабре прокатили Витренко - не проголосовали ахметовские. Всех их можно взять "на карандаш". И вот, когда Владимир Александрович, на свой День рождения, попросил своих же слуг-депутатов сделать ему подарок и дружно проголосовать за Витренко - казалось, что все будет в шляпе. Но на этот раз не проголосовали Коломошата. Слуги - завязанные на Игоре Валерьевиче сделали демарш. И показали - кто в доме хозяин. И почему Дубинского Сашу трогать не стоит", - написал эксперт, отметив, что во второй раз напротив "ахметовские" проголосовали, "как в насмешку", зная наперед, что "слуги" Коломойского голосование проигнорируют.

Таким образом, по словам Бобыренко, "Зеленского обломали и дали ему понять, что он - никто".

"Приходится констатировать - власть полностью в руках олигархических групп. И ключ от досрочных парламентских выборов сейчас у них. Единственное, что радует - это то, что Ахметову выборы сейчас не нужны. У него и так все в шоколаде. А Медведчуку и Кремлю - очень выгодны", - резюмировал Бобыренко.

Как сообщал "Телеграф", ранее в декабре 2020 года уже было голосование за назначение Юрия Витренко главой Министерства энергетики, но он не получил достаточное количество голосов. После чего его назначили исполняющим обязанности министра энергетики.