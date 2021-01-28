Верховная Рада во второй раз отказалась назначать Витренко министром

В четверг, 28 января, на заседании Верховной Рады депутаты снова не смогли проголосовать за назначение Юрия Витренко министром энергетики.

Заседание Верховной Рады транслировалось на канале РАДА.

За него проголосовали лишь 204 парламентария при 226 минимально необходимых.

При этом фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос" и группа "За майбутнє" не отдали ни одного голоса.

Перед голосованием Витренко выступил с трибуны Верховной Рады и заявил, что Минэнерго будет работать над тем, чтобы "тарифы были понятными и доступными для людей", а также будет обеспечивать энергонезависимость, прекращать злоупотребления монополистов и увеличивать добычу газа в Украине.

Стоит напомнить, что в декабре 2020 года уже было голосование за назначение Юрия Витренко главой Министерства энергетики, но он не получил достаточное количество голосов. После чего его назначили исполняющим обязанности министра энергетики.

Уже в качестве и.о. министра Витренко заявил, что Украине было бы выгодно покупать российский газ у независимых от Газпрома компаний и разблокировать транзит газа из Средней Азии.