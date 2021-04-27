Названа первая кандидатура на место Витренко в Кабмине

В среду, 28 апреля, профильный комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальным услугам рассмотрит кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики вместо Юрия Витренко.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко, опубликовав повестку дня профильного комитета.

"Галущенко Германа Валерьевича подают на министра энергетики", - написал он.

Напомним, в Раде не смогли с первой попытки назначить Витренко на пост министра энергетики. Первое голосование прошло 17 декабря, тогда за его кандидатуру проголосовали 186 нардепов.

Несмотря на это, уже 21 декабря на срочном заседании Кабмина Витренко таки был назначен на пост исполняющего обязанности главы Минэнерго. Это решение было встречено критикой со стороны председателя парламента Дмитрия Разумкова.

Позже Верховная Рада расширила полномочия и продлила пребывание исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, инициатором чего стал президент Украины Владимир Зеленский.

Вскоре в среду, 7 апреля, появилась информация, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, которого безуспешно пытались сделать полноценным министром и вице-премьером через парламент, написал заявление об увольнении. В четверг Витренко опроверг свой уход.

Интересно, как писал "Телеграф" ранее, среди возможных кандидатов на место Витренко Галущенко не было.