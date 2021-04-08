Слухи и манипуляции: Витренко опроверг новости о своей отставке

И.о. Министра энергетики Юрий Витренко опроверг слухи о своей отставке, подчеркнув, что это манипуляция.

Об этом 8 апреля он сообщил в Фейсбуке.

Еще 29 марта Витренко отправился в Катар для переговоров по итогам визита президента Владимира Зеленсого, и находился там до 7 апреля, пока не вернулся в Киев.

По его словам, фейки и нарекания от властей и партнеров на работу Минэнергетики под его предводительством, это манипуляции.

Витренко отметил, что прилагает усилия для борьбы с внешними угрозами, для которых требуется командная работа органов госвласти.

Он также подчеркнул, что продолжает выполнять свои обязанности на посту.

Напомним, что 21 декабря Витренко назначили главой Минэнерго, но данное решение встретило критику председателя парламента Дмитрия Разумкова. При этом Зеленский инициировал расширение полномочий Витренко и продление его срока на должности.