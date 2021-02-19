Зеленский придумал, как обойти бойкот нардепов по поводу Витренко: журналисты нашли интересный документ

Президент Украины Владимир Зеленский придумал, как расширить полномочия Юрия Витренко на посту исполняющего обязанности министра энергетики, в случае, если Верховная Рада не поддержит его кандидатуру на этот пост в третий раз.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную Раду изъять из Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы" от 16 февраля 2021 нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной.

По словам Зеленского, положения, в которых говорится о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми, ведь нарушают конституционные нормы относительно назначения по представлению премьер-министра членов правительства Украины.

"Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра - а такое не раз у нас бывало, - эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо", - цитирует Зеленского Офис президента.

По мнению нардепа народного депутата от фракции "Батьківщина" Алены Шкрум, "слуги" мотивировали эту поправку тем, что сегодня тот же заместитель министра - и.о. министра энергетики Витренко не может подписать документы о заработных платах шахтерам и пр. А, как известно, ВРУ не назначает Витренко министром, и партия «Слуга народа» пытается вносить его кандидатуру уже в третий раз.

"По действующему законодательству полномочия и.о. министра очень ограничены, что в свое время было сделано парламентом целенаправленно, чтобы исключить вечных ни за что не отвечающих и.о. Однако в процессе обсуждения законопроекта 4531, партия власти предложила поправку №13, касающуюся расширения полномочий исполняющего обязанности министра",- объяснила подводные камни в инициативе Зеленского нардеп.

Как сообщал "Телеграф", в Раде не смогли с первой попытки назначить Витренко на пост министра энергетики. Первое голосование прошло 17 декабря, тогда за его кандидатуру проголосовали 186 нардепов.

Несмотря на это, уже 21 декабря на срочном заседании Кабмина Витренко таки был назначен на пост исполняющего обязанности главы Минэнерго.

Это решение было встречено критикой со стороны председателя парламента Дмитрия Разумкова.

Примечательно, что на этом посту Витренко уже нарвался на критику украинцев из-за предложения возобновить подачу газа из России.