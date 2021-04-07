Витренко уходит в отставку

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

Это дело, по всей видимости решенное, поскольку, по словам источников издания, он вывез личные вещи из министерства еще 2 недели назад.

По словам источника из окружения Витренко, о своем уходе он начал говорить еще около двух недель назад.

Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться, но Витренко свое решение так и не поменял.

И пресс-служба Витренко, ни он сам никак не комментируют этот вопрос.

В то же время, по данным источников LB.ua, у президента Владимира Зеленского высказывают явное разочарование результатами работы Витренко.

Напомним, в Раде не смогли с первой попытки назначить Витренко на пост министра энергетики. Первое голосование прошло 17 декабря, тогда за его кандидатуру проголосовали 186 нардепов.

Несмотря на это, уже 21 декабря на срочном заседании Кабмина Витренко таки был назначен на пост исполняющего обязанности главы Минэнерго. Это решение было встречено критикой со стороны председателя парламента Дмитрия Разумкова.

Позже Верховная Рада расширила полномочия и продлила пребывание исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, инициатором чего стал президент Украины Владимир Зеленский.

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