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Отставка Витренко: кто может занять его должность в случае реального ухода из Кабмина

Отставка Витренко: кто может занять его должность в случае реального ухода из Кабмина
Обновлено 14:45 Сегодня Телеграф

На фоне разговоров о возможной отставке исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко и несмотря на возражения самого Витренко об уходе с поста в Кабмине, появился список возможных претендентов, которые могут занять его место.

Как пишет LB.ua, среди потенциальных кандидатов на пост министра энергетики пока есть пять человек, большинство из которых претендовали на эту должность еще в 2020 году.

Ольга Белькова

Экс-нардеп, бывший заместитель председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. С июня 2020 года занимает серьезную должность и курирует международное направление компании "Оператор ГТС Украины".

Андрей Фаворов

С конца 2018 года по апрель 2020 возглавлял газовый бизнес НАК "Нафтогаз Украины". Фактически он заменил в компании Юрия Витренко.

Максим Немчинов

Действующий заместитель министра энергетики, отвечает за нефтегазовое направление.

Юрий Гнатюк  

Является директором ГП "Энергорынок".

Олег Семинский

Народный депутат (фракция "Слуга народа"), заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ.

Напомним, в Раде не смогли с первой попытки назначить Витренко на пост министра энергетики. Первое голосование прошло 17 декабря, тогда за его кандидатуру проголосовали 186 нардепов

Несмотря на это, уже 21 декабря на срочном заседании Кабмина Витренко таки был назначен на пост исполняющего обязанности главы Минэнерго. Это решение было встречено критикой со стороны председателя парламента Дмитрия Разумкова. 

Позже Верховная Рада расширила полномочия и продлила пребывание исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, инициатором чего стал президент Украины Владимир Зеленский.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Претенденты, Юрий Витренко, отставки.
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