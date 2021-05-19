Драма "Нафтогаза" демонстрирует украинскую политику личного уничтожения

"Политика личного уничтожения" - термин, появившийся в США три десятилетия назад, во времена Клинтона. Он был возрожден совсем недавно, в 2017 году, конгрессменом Нэнси Пелоси в ее критике республиканской риторики в годы правления Трампа. Тем не менее, хотя этот термин изначально американский, есть одна страна, где такая политика достигла своего апогея: Украина.

Об этом старший научный сотрудник аналитического центра "Атлантический совет" Адриан Каратницкий (Adrian Karatnycky) написал для Atlantic Council.

В Украине, похоже, ни один общественный лидер не покидает свой пост, не подвергаясь волне оскорблений, критики и презрения. Украинские президенты, премьер-министры, министры и технократы, в том числе имеющие значительные достижения, редко получают благодарность за их службу. Если вас снимают с должности в Украине, увольняющие вас никогда не поблагодарят. Они также не признают ваших достижений, когда заявят, что настало время для перемен.

Так было с недавним отстранением Андрея Коболева от должности генерального директора "Нафтогаза", гигантской государственной нефтегазовой компании Украины, доходы которой составляют около 15% государственного бюджета Украины. Поспешное увольнение Коболева, которое произошло по вине Кабинета министров, выступающего в качестве акционеров публичной компании, соответствовало условиям устава "Нафтогаза" и произошло по уважительной причине.

После нескольких лет заметных успехов в восстановлении прибыльности, уменьшении масштабов коррупции, успешных судебных тяжб с российским "Газпромом" и борьбы против завершения строительства российского газопровода "Северный поток - 2", "Нафтогаз" недавно сообщил об огромных ежегодных убытках. Объявленный дефицит в размере почти 680 миллионов долларов США составляет около десяти процентов доходов конгломерата. Хотя некоторые из этих убытков являются результатом просроченной задолженности коммунальных предприятий и спадов в результате рыночных последствий COVID, "Нафтогаз" медленно двигался по устранению сомнительных посредников, действующих на внутреннем энергетическом рынке.

Также "Нафтогаз" не решал нерешенные проблемы одной из своих дочерних компаний, "УкрНафты", нефтяной компании, в которой находящийся под санкциями США украинский олигарх Игорь Коломойский оказывает значительное влияние. Самое главное, что "Нафтогаз" не выполнил собственные задачи по увеличению добычи газа внутри страны. Вместо этого в 2020 году производство снизилось.

Вместо того, чтобы поблагодарить Коболева за его важную работу в течение шести лет его пребывания в должности и проинформировать его о том, что прошлогодние неутешительные результаты оправдывают изменения, правительство уволило его под потоком критики. Это подорвало доверие не только к бывшему генеральному директору, но и к компании, которая ранее была ярким маяком реформ в заведомо коррумпированной части украинской экономики.

Но на Коболеве политика личного уничтожения не закончилась. Члены команды Коболева, возмущенные несбалансированной атакой на их репутацию, немедленно направили свою злобу аналогичным образом на нового генерального директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, широко уважаемого реформатора.

На протяжении двух десятилетий Витренко был бизнес-партнером и виртуальным альтер-эго бывшего генерального директора Коболева. Витренко проработал при Коболеве шесть лет в качестве исполнительного директора "Нафтогаза", пока разногласия по поводу приоритетов реформ не привели к ссоре между двумя давними друзьями. Витренко, кроме того, сыграл ведущую роль в реструктуризации и реформировании компании, диверсификации поставок украинского газа, чтобы гарантировать, что она больше не импортирует российский газ, и управлении сложным арбитражным процессом между "Нафтогазом" и "Газпромом", в результате которого "Нафтогаз" получил вознаграждение в размере 3 млрд долларов США. .

Несмотря на этот образцовый послужной список, стрельба со стороны союзников Коболева (хотя и не публично со стороны Коболева, который ограничился своими замечаниями в защиту своего собственного послужного списка) принимала самые разные нечестные формы. Критика варьировалась от обвинений в том, что Витренко обязан влиятельным и коррумпированным олигархам (хотя многие из их сторонников в парламенте фактически заблокировали его недавнее выдвижение на пост первого заместителя премьер-министра); на его неспособность и нежелание продолжать борьбу Украины за остановку российского газопровода "Северный поток - 2"; к его умышленному роспуску прекрасной команды руководителей "Нафтогаза", многие из которых предпочли покинуть компанию вместе с Коболевым.

Поток негативной огласки против Коболева, а затем, с еще большей яростью, Витренко нанес ущерб Украине и "Нафтогазу", компании, которую многие считали флагманом программы реформ в стране. Таким образом, политика личного уничтожения превратилась в политику институционального разрушения.

На фоне шквала негативных новостей о "Нафтогазе" западным партнерам Украины и средствам массовой информации пора трезво взглянуть на то, что произошло на самом деле.

Западные правительства были правы, выразив озабоченность по поводу того, как было принято решение об увольнении, и каким образом был обойден наблюдательный совет "Нафтогаза". Однако, хотя украинское правительство действовало быстро и наступило на некоторые чувствительные места, у него были законные причины и право акционера добиваться перемен на высшем уровне.

Более того, цель Наблюдательного совета - не просто быть независимым наблюдателем, но и гарантировать, что менеджмент функционирует как можно более эффективно для получения дохода и прибыли, что резко расходится с прошлогодними результатами. В этом отношении Правление, похоже, упустило мяч.

Несмотря на весь этот риторический шквал и натиск, всем важно понимать, что при назначении Юрия Витренко правительство Украины выбрало сильного менеджера, реформатора с репутацией честного и независимого человека, переговорщика с проверенными навыками и руководителя с хорошим опытом. послужной список эффективного противодействия экономической и энергетической войнам России против Украины.

Заглядывая вперед, Витренко заслуживает поддержки и сотрудничества, поскольку он стремится развить достижения своего предшественника, обращаясь при этом к некоторым областям, в которых реформы и эффективность "Нафтогаза" отставали.