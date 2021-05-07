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Отзыв экономиста МВФ из Украины: что теперь будет с траншем и грозит ли нам дефолт

Отзыв экономиста МВФ из Украины: что теперь будет с траншем и грозит ли нам дефолт
Обновлено 15:53 Сегодня Телеграф

Из Украины отозвали старшего экономиста Международного валютного фонда (МВФ) Вима Фонтейна. В зону его ответственности входили финансовый сектор страны и реформа корпоративного управления. После отзыва такого специалиста в экономических кругах начались волнения и некоторые аналитики, а также ряд СМИ заговорили о том, что нам могут не дать очередной кредит от МВФ в августе-сентябре этого года. Кроме того, поползли слухи о скачке доллара. 

"Телеграф" выяснил возможные причины отзыва Вима Фонтейна с его поста и узнал у экспертов - как это событие может отразиться на курсе гривны.

Почему ушел? 

Согласно обнародованному заявлению, одним из требований МВФ от руководства Украины была реформа корпоративного управления. 

"Мы призываем руководство Украины, чтобы критически важные управленческие решения на государственных предприятиях принимались в полном соответствии с принципами признанных стандартов корпоративного управления", - говорилось в совместном заявлении Европейского Союза, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.

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Все эти пять институций выразили глубокую обеспокоенность увольнением Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". По мнению наших международных партнеров оно произошло незаконно.

Этим  увольнением обеспокоилась член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКЧ Инна Совсун из партии "Голос". Она считает, что смена главы правления "Нафтогаза" может стать причиной прекращения сотрудничества с МВФ. 

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"Правительство очень неожиданно провело замену руководителя "Нафтогаза"… Это нарушает устав "Нафтогаза" и нарушает наши обязательства, в частности, перед МВФ по обеспечению независимости "Нафтогаза", - заявила она на сайте своей политической силы. 

Но официальной версии, почему Вима Фонтейна сняли с его украинского поста, до сих пор нет. 

И что же теперь будет?

Пока говорить о чем-то страшном рано, как и давать какие-то пессимистичные прогнозы тоже. Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, говорит, что крупные финансовые структуры могут иногда переставлять свои кадры: 

"О полном разрыве отношений с МВФ говорить пока рано. Отзыв Фонтейна может быть плановой ротацией. Это обычная практика международных организаций – периодически менять и перемещать своих региональных представителей". 

А будет дефолт или резкий взлет доллара?

Дефолт или запредельная инфляция от очередного провала реформы, скорее всего, не состоятся. Даже если МВФ не даст Украине денег, вряд ли гривна посыпется со своих позиций. 

"В то же время, даже в отсутствии программы с МВФ говорить о дефолте Украины в ближайшие годы (как минимум, пары лет) нельзя. Если при получении новых траншей кредита МВФ доллар к концу текущего года может стоить 27,5 грн, то без них он будет дороже, но не существенно, около 28,5 грн", - резюмирует Вадим Иосуб.

И что в итоге МВФ?

На данный момент МВФ ведет переговоры с Украиной и пока придерживает второй транш - общая сумма кредита Украине почти $5 млрд, уже успели выдать $2,1 млрд. Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс заявил 6 мая на брифинге в Вашингтоне, что "дискуссии продолжаются". 

Он добавил, что от Украины, помимо реформы корпоративного управления МВФ, ждет укрепление независимого статуса НБУ, гибкий обменный курс, фискальную стабильность и, конечно, борьбу с коррупцией. 

Согласно источнику "Интерфакс-Украина" основными проблемами, которые тормозят следующий транш, являются: закон о Высшем совете правосудия, поправки в закон о работе НБУ и вообще банков, бюджет-2022, аудит антиковидного фонда. Кроме того, МВФ обеспокоен вмешательством в работу НАБУ и САП

Отметим, что второй транш по новому кредиту от Международного валютного фонда мы должны были получить в июне этого года. Теперь, по словам министра финансов Сергея Марченко, он скорее пройдет в сентябре 2021 года. Но это не точно.

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Украина, МВФ, Нафтогаз, Транш, Вадим Иосуб.
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