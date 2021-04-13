Рада провалила голосование за проект закона о возвращении льготного тарифа на электроэнергию

Верховная Рада не смогла принять проект постановления о возврате льготных тарифов на энергоносители.

Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте Рады.

"Народные депутаты отклонили проект постановления "Об обращении в Кабинету Министров Украины об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введение моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители", - говорится в сообщении.

Народні депутати #Рада9 відхилили проект Постанови «Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії», #ПП4609 pic.twitter.com/NNOQL5uG8G — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) April 13, 2021

Вместе с тем провалилось голосование и по постановлению относительно возвращения населению льготного тарифа для населения на первые 100 кВт электроэнергии. Проект постановления не набрал необходимого количества голосов.

Проект Постанови #ПП4590 «Про вжиття невідкладних заходів спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год» не набрав необхідної кількості голосів pic.twitter.com/TRTQFcRkDl — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) April 13, 2021

Как сообщалось ранее, 18 января Кабмин принял документ, предусматривающий на период карантина, но не дольше чем до 31 марта, установить максимальную цену на голубое топливо на уровне 6,99 грн за кубометр без учета платы за доставку.

Это решение было принято на фоне проходившего в ряде городов страны "тарифного майдана".

С 1 апреля это решение утратило силу и газ украинцам вновь начали поставлять по рыночным ценам.