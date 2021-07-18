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Тарифы растут, а субсидий выдают все меньше: что важно знать перед отопительным сезоном
Тарифы растут, а субсидий выдают все меньше: что важно знать перед отопительным сезоном
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Тарифы растут, а субсидий выдают все меньше: что важно знать перед отопительным сезоном

Тарифы растут, а субсидий выдают все меньше: что важно знать перед отопительным сезоном
07:01 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Хотя на улице стоит жаркая погода, над вопросом оплаты коммунальных услуг в грядущем отопительном сезоне стоит задуматься уже, ведь, как прогнозирует Министерство экономики, в текущем году тарифы для граждан на горячую воду и отопление возрастут примерно на треть

Ранее «Телеграф» публиковал ряд рекомендаций, которые помогут потребителям сделать рост коммунальных услуг менее заметным.

Одним из этих способов является оформление субсидии. Однако в свете последних изменений в законодательстве получить ее станет все сложнее, а получателей субсидий и вовсе может ожидать проверка, по результатам которой они могут лишиться данного вида помощи от государства.

Субсидия по-новому: больше «онлайна» и ограничений

По данным Министерства социальной политики Украины на 1 января 2021 года, около 3,1 млн украинских семей являлись получателями субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом существуют субсидии в неотопительный период (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный период (с 1 октября по 30 апреля).

Однако после принятия Кабинетом Министров Украины двух Постановлений - №420 от 14 апреля и №505 от 19 мая правила в назначении субсидий серьезно изменились.

Как и прежде, основным условием для обращения за назначением субсидии является неспособность оплачивать их самостоятельно из-за того, что расходы на оплату коммунальных услуг превышают 15% среднемесячного дохода, но в пределах социальной нормы площади жилья – 13,65 кв. м. на 1 человека и 35,22 кв. м. на все домохозяйство. В таком случае необходимо подать следующие документы: 

  1. заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
  2. декларацию о доходах и расходах;
  3. договор найма (аренды) жилья (при наличии);
  4. справку о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ДФС, ПФУ).

Помимо органов социальной защиты заявление на субсидию можно подать через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты) или Центры предоставления административных услуг.

При этом с 1 января заявления с документами принимаются от граждан органами социальной защиты населения райгосадминистраций только в случае направления их по почте или в электронной форме (через официальный сайт Минсоцполитики, интегрированные с ним информационные системы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления или Единый государственный веб-портал электронных услуг).

С 1 июля весь документооборот по субсидиям должен был перейти на цифровой формат с обязательным наличием электронного дела, что позволит избежать нагрузки на органы соцзащиты, и в большинстве случаев избегать поездок для предоставления дополнительной информации.

Важным изменением, введенным Постановлением №505 стала отмена обязательной перерегистрации в органах социальной защиты, правда не для всех, а лишь для тех, на которых не наложены ограничения в вопросе о назначении субсидий.

Так, субсидия не полагается тем претендентам на нее, которые:

  • имеют жилье площадью более 130 кв. м для квартиры и более 230 кв. м для дома;
  • владеют транспортным средством «возрастом» до пяти лет (кроме транспортных средств, полученных на льготных условиях);
  • кто-либо из состава семьи в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии, совершил покупку товара или услуги превышающую сумму в 50 тыс. грн.;
  • если в составе домохозяйства или семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста, которые не работают или получая меньше минимальной заработной не уплатили единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не меньше минимального в течение менее 3 месяцев;
  • если получатель субсидии не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения;
  • в случае наличия задолженности за услуги ЖКХ более 3 месяцев если отсутствует договор реструктуризации;
  • в случае наличия долга по уплате алиментов свыше трех месяцев. 

Также в 2021 году были добавлены новые ограничивающие условия, такие как банковский депозит на сумму более 100 тыс. грн., две и более квартир в одном городе, за исключением находящихся в общей собственности, наличие двух и более авто не старше 15 лет или покупка валюты или банковских металлов на сумму более 50 тыс. грн за год до обращения за субсидиями .

Также ограничили права получателей субсидий на их автоматическое назначение по истечении срока действия. Теперь снова придется подавать документы для домохозяйств, в которых:

  • есть лица достигшие 18 лет, которые не работают или получая меньше минимальной заработной не уплатили единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не меньше минимального в течение менее 3 месяцев;
  • есть внутренне перемещенные лица;
  • число фактически проживающих лиц меньше зарегистрированного;
  • арендуют жилье для которого просят субсидию;
  • обращаются за получением субсидии для покупки сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива.

Отказывают теперь чаще?

Еще одним важным изменением стала фактическая отмена индивидуального подхода к случаям назначения/неназначения субсидий.

Так, Постановлением №420 от 14 апреля Кабмин отменил работу специальных комиссий при местных органах власти, которые имели право обследовать состояние претендентов на субсидию и решать в индивидуальном порядке. Теперь решения о том, назначать субсидию или нет будет однозначно решаться органами социальной защиты населения.

Согласно разработанным методическим рекомендациям Кабмина, теперь органы соцзащиты должны будут исходить из формальных оснований, к которым будут относиться:

  • для назначения субсидий на общих основаниях - на свернормативную площадь жилья, при наличии задолженности по оплате услуг и наличии договора о ее реструктуризации, в случае разделенных лицевых счетов, по фактическому месту жительства арендаторам и внутренне перемещенным лицам, без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных;
  • для отказа в назначении субсидии - наличие транспортного средства, которому менее 5 лет; покупка жилья, земельного участка, товаров или оплата услуг на сумму более 50 тыс. грн., отсутствие дохода у трудоспособного лица или его доход меньше минимальной заработной платы и/или не уплата ЕСВ (за исключением отдельных случаев). 

В свою очередь некоторые парламентарии считают, что отмена работы комиссий и использование не индивидуального, а формализованного подхода к назначению субсидий чревато серьезными проблемами.

Так, нардеп Олег Кулинич обращает внимание, что под ограничение на покупки свыше 50 тыс. грн могут подпасть те, кому государство помогло купить жилье – дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки и члены семей жертв.

«То есть государство дает деньги на покупку жилья, предусмотренного законом, а по поводу таких категорий - это обязанность государства, но потом отбирает субсидию. С такой логикой, вернее ее отсутствием, категорически нельзя мириться. Поэтому обязательно подниму этот вопрос перед правительством - эту норму надо пересмотреть, или комиссии, которые рассматривали этот вопрос - возобновляют работу», - написал депутат в соцсети.   

Согласно статистике, из 368 тыс. обратившихся за субсидией ее получили лишь 172 тыс., причина тому – прекращение работы комиссий, которые могли бы индивидуально подходить к вопросу их назначения. Народные избранники и активисты призывают вернуть работу комиссий, которые могли бы конкретидировать критерии их назначения субсидий или индивидуально подходить к распределению помощи, обращая внимание на объективные и субъективные факторы.

Впрочем, некоторые эксперты допускают, что таким образом Кабмин хочет уменьшить количество получателей субсидий.

Получателям субсидий – контроль, нарушителям – их лишение

В правительстве разработали Постановление, которое вводит изменения в государственный контроль за получателями социальной помощи путем проведения плановой или внеплановой проверки получателей социальной помощи.

Плановые проверки хотят проводить не чаще одного раза в год, а для внеплановых нужны основания, такие как письменное обращение от юридических или физических лиц о нарушении государственного контроля требований законодательства при предоставлении социальной поддержки и нарушения прав детей, проверка выполнения рекомендаций по устранению нарушений законодательства, принятых по результатам плановой проверки и по поручению КМУ, ОПУ, Верховной Рады Украины и народных депутатов Украины.

На проведение самой проверки Кабмин хочет отводить от 5 (для внеплановой) до 10 рабочих дней (для плановой) и по ее результатам может составляться соответствующий акт. В случае выявления нарушений, они будут отражаться в акте и выноситься постановление с рекомендациями на их устранение и обязательством проверяемого дать отчет об этом.

Если отчет в проверяющую инстанцию не поступил, последняя может назначить внеплановую проверку или обратиться в государственные, в том числе правоохранительные, органы для привлечения к ответственности нарушителей.

Хотя об этом и не говорится прямо, но можно предположить, что при нарушении законодательства при назначении и пользовании субсидиями, их назначение могут отменить, а еще и заставить компенсировать «лишнюю» сумму.

В целом в последние годы наблюдается тенденция к «экономии» средств, фактически израсходованных на субсидии для украинцев. Так, при 55 млрд грн. запланированных в проекте госбюджета на эти цели в 2019 году, по отчетам Министерства финансов израсходованы были всего 21,113 млрд грн.

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Тарифы, Счета, Отопительный сезон, Отопление, Коммуналка, Субсидии, Платежки.
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