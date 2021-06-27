Тарифы на тепло и горячую воду значительно вырастут: озвучен прогноз по ценам

В Минэкономики прогнозируют, что в текущем году тарифы для граждан на горячую воду и отопление возрастут на 33% (± 3%).

Об этом сообщалось в прогнозе экономического и соцразвития страны в 2022-2024 годах.

По данным прогноза, а 2022 году цены тепла и горячей воды в стране снова взлетят на 6%, в 2023-х и 2024-х годах - еще на 5%.

Сообщается, что цены за водоснабжение и водоотвод вырастут:

в 2021 году - 20%;

в 2022 году - 11%;

в 2023 и 2024 годах - 5%.

В то же время прогнозируют рост тарифов на содержание домов, сооружений и придомовых территорий. В 2021 году цены возрастут - на 10%, в 2022 году - на 10%, в 2023 и 2024 годах - на 5%.

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказал о новом законе о налогах в Украине и какие наказания предусмотрят для неплательщиков.