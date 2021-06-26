Не заплатил налоги – оставайся в Украине: что готовит власть для неплательщиков?

Предложенный в начале июня Кабмином законопроект 5600 в случае принятия серьезно ударит по украинскому обществу – от налогоплательщиков до потребителей пива и покупателей жилья. Однако перечень тех, кто подпадет под его действие куда более широк и особенно в этом смысле "не повезет" неплательщикам налогов, для которых чиновники готовят новые "стимулы".

Никакого туризма для уклониста

Цель некоторых предлагаемых законопроектом мер по борьбе с неплательщиками налогов – приравнять их, по сути, к злостным должникам за коммунальные услуги. Так, в статью 87 Налогового кодекса предлагается ввести часть 13, по которой за непогашение к сроку налогового долга директору предприятия-должника может быть установлен запрет на выезд за пределы Украины.

Чтобы его директор подпал под это ограничение, налогоплательщик должен будет задолжать более 1 млн грн платежей и в течение 30 дней со дня вручения налогового требования не оплатить задолженность. В таком случае временный запрет на выезд за границу является обеспечительной мерой исполнения судебного решения или решения руководителя контролирующего органа о взыскании налогового долга.

О принятии данного решения в течение суток информируются сам должник и Государственная пограничная служба, сниматься же это ограничение должно только после погашения всей суммы налоговой задолженности.

"Быстрозалог" – ноу-хау для налоговиков

Другим важным нововведением для должников по налогам являются предлагаемые изменения в порядок передачи имущества должника в залог. Так, статья 89 Налогового кодекса говорит о праве налоговиков применить налоговый залог на имущество должника в случае просрочки им уплаты, штрафов, заключения договора рассрочки уплаты налогов.

Законопроект же 5600 предлагает дополнить эти случаи днем подачи жалобы в вышестоящий контролирующий орган или обращения налогоплательщика в суд с иском о признании недействительным решения о начислении суммы налога. Таким образом, если налогоплательщик не согласен с начисленным ему размером налога и каким-то образом хочет его оспорить – он уже дает повод фискалам взять свое имущество в залог.

Также законопроектом предлагается закрепить, что факт иска в суд налогоплательщика об обжаловании начисленной ему суммы налога не является основанием для прекращения залога.

Такое расширение прав налоговиков может больно ударить по интересам налогоплательщиков, особенно учитывая долгие сроки рассмотрения исков в украинских судах. Наиболее потерпевшими здесь могут оказаться производители и продавцы быстро портящихся товаров, прежде всего продуктов питания.

"Допустим, оспаривать доначисленные ему налоги возьмётся сельхозпроизводитель и у него возьмут в налоговый залог молочную ферму с находящимся на ней молоком. Можете себе представить, что случится с молоком за время судебного процесса?", – задает вопрос заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Михаил Соколов.

Самозахват земли по решению местных депутатов

Еще одно неоднозначное предложение Кабмина – наделить депутатов местных советов правом принятия решений об установлении факта незаконного пользования юридическими или физическими лицами земельным участком государственной и коммунальной собственности.

Основанием для таких решений могут стать нарушения землепользователями установленных законом сроков для оформления земельных участков, а также постановления по делу об административных нарушениях в части самовольного занятия земельного участка.

Таким образом депутаты местных советов могут решать, является ли тот или иной землепользователь законным или нет, что создает коррупционные риски в сфере землепользования.