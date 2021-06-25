Аграриев обложат новым налогом: что об этом нужно знать

Как сообщал "Телеграф", предложенный Кабмином 2 июня законопроект №5600 в части изменений в Налоговый кодекс затронет множество украинцев – от любителей пива до владельцев более чем 0,5 га земли. Но достанется от чиновников в случае принятия документа и отечественному малому бизнесу, находящемуся на едином налоге. Как именно и почему – разбирался "Телеграф".

Агробизнесменам на едином налоге не повезло

Пожалуй, сильнее всего от нового законопроекта достанется аграрному бизнесу, работающему на едином налоге, так называемой 4-й группе плательщиков единого налога, которая была сформирована в 2015 году из числа бывших плательщиков фиксированного сельскохозяйственного налога (ФСН). Плательщикам данной группы сохранили почти все условия по их налогообложению, которые ранее были у плательщиков ФСН, а также отменили ограничения в части объемов дохода или количества наемных работников.

Прежде всего, ряды "единщиков" для 4-й группы снова решили сократить – в их число предлагают не включать тех, кто выращивает домашнюю птицу, перепелов и страусов, производителей мяса домашней птицы.

Впрочем, куда более болезненной для оставшихся может стать включение в Налоговый кодекс новой статьи – 2971. Ею планируется выявлять тех плательщиков единого налога 4 группы, которые, по мнению фискалов, недоплатили в казну государства.

Как сообщал "Телеграф", законопроектом 5600 планируется ввести минимальное налоговое обязательство (МНО) для аграриев в размере 5% нормативной денежной оценки земли или в среднем 1500 гривен с 1 га земли. Впрочем, для 4-й группы единого налога сделано послабление в виде уплаты 2,5% денежной оценки или 750 гривен.

В новой статье Налогового кодекса правительство хочет применить новую формулу начисления налога, например, ввести для "единщиков" 4-й группы дополнение с расчетом МНО в налоговую декларацию. В состав формы должны будут войти данные о земельных участках – их кадастровые номера, площадь, нормативная денежная оценка, МНО по участкам, общая сумма уплаченных плательщиком налогов и разница между МНО и общей суммой уплаты налогов.

Разница между МНО и общей суммой уплаты налогов, по мнению авторов законопроекта, должна заставить "единщиков" доплатить недостающую сумму.

Как это должно выглядеть в реальности?

Предположим, у плательщика единого налога 4-й группы в аренде, собственности, землепользовании находятся 20 га земли. МНО с данной площади с учетом льготы составит 15 000 гривен.

Из этой суммы следует вычесть сумму всех налогов, уплаченных аграрием (НДФЛ, военный сбор, единый налог, налог на прибыль, плату за землю и прочее), которая, скажем, для нашего примера составляет 10 000 гривен. В таком случае разница в 5000 гривен насчитывается налогоплательщику как единый налог и подлежит доплате в госбюджет. В будущем году подобную математическую задачу придется решать снова и доплаченные ранее 5000 гривен единого налога повторно считаться уже не будут.

Предлагаемая законопроектом №5600 статья 2971 фактически изменяет требования нормы статьи 293.9 согласно которой единый налог высчитывается в зависимости от назначения земли, например, для пашни и сенокоса это 0,95% нормативной денежной оценки земли или примерно 1350 гривен.

В случае же, если по мнению авторов законопроекта, налогоплательщик по МНО недоплатил налоги, ему придется платить разницу именно как единый налог, что противоречит статье 293.9.

Налог – упрощенный, а бухучет – сложный, и причем тут "упрощенка"

Другим важным нововведением для плательщиков единого налога, который коснется в первую очередь 1-3 группы – это изменения в законодательство, касающееся регистраторов расчетных операций (РРО) или проще говоря касс.

Сейчас расчетные операции для подакцизных товаров ведутся с использованием режима программирования с указанием кода товарной подкатегории согласно УКТ ВЭД, наименование товаров, цен товаров и учета их количества. Авторы же законопроекта предлагают проводить их с использованием цифрового значения штрихового кода марки акцизного налога (для алкогольных напитков) и сканирования штрихкода марки акцизного налога на алкогольный напиток после сканирования кода такого алкогольного напитка.

Куда важнее станет усложнение учета товаров для "единщиков", ведь законопроект требует от них вести по специальной форме учет товаров и их продажу и проводить инвентаризацию объемов остатка товаров. Впоследствии эти данные предприниматель должен предоставить проверяющим его госорганам.

Правда, такие требования распространяются лишь на тех "единщиков", которые являются плательщиками НДС или занимаются продажей сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарств и изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней.

Впрочем, нашлось место и небольшой ложке меда. Например, плательщикам единого налога 1-3 групп хотят разрешить не платить налоги с суммы компенсации процентных ставок, которые компенсируются государством в рамках программ по поддержке предпринимательства или получены на безвозвратной основе от Фонда развития инноваций.

Смерть упрощенке или неправильные нормы законопроекта? Что говорят эксперты

Предлагаемые нормы законопроекта №5600, по мнению экономического эксперта Украинского института будущего Даниила Монина, приведут к фактической ликвидации упрощенной системы налогообложения.

"Ликвидация по сути упрощённой системы, поскольку в любом месте продажи требуется вести пономенклатурный товарный учёт с инвентаризациями. Что противоречит возможности вести только простой учёт доходов в сфере торговли и не вести полноценный бухгалтерский учёт на упрощенной системе", – написал эксперт на своей странице в соцсетях.

Заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Михаил Соколов в комментарии "Телеграфу" подчеркнул, что сама идея введения минимального налогового обязательства для сельхозпроизводителей в законопроекте является правильной и поддерживается ВАР, однако есть претензии к тому, как она реализована в законопроекте 5600.

"В настоящий момент порядка 30% украинской земли сельскохозяйственного назначения "обрабатывается "в "теневой способ", практически без уплаты налогов. Например, в Украине порядка 2 млн тонн подсолнечника, которые перерабатываются в масло или экспортируются, официально никем не выращиваются, "падают из космоса". Конечно, такие объемы "теневой экономики" нельзя допускать, и идея введения минимального налогового обязательства верна, но в 5600 его суть оказалась извращена. Документ прописан так, что его идеей стало не просто получить налоги с тех, кто их не платит, а повысить налоги для всех, в том числе и для работающих легально", – утверждает собеседник "Телеграфа".

По словам эксперта, неверно подсчитана процентная ставка для будущего МНО, ведь 5% – слишком много для сельхозпроизводителей.

"Совокупно все налоги, включая единый социальный взнос, которые платят легально работающие с/х производители, составляют немногом меньше 5% нормативной денежной оценки (НДО) обрабатываемых земель. Однако, в законопроекте 5600 во исполнение МНО единый социальный взнос не учитывается, а он составляет около 1,5-1,7% от НДО в среднем составляющей 28 тыс. грн за га. Таким образом, налоговая нагрузка на гектар окажется выше средней на те самые 1,5-1,7%% НДО, а значит – легальные производители будут дополнительно доплачивать к тем налогам, что уже действуют, около 420 грн на га", – говорит Соколов.

Эксперт напомнил, что в правительственном законопроекте 3131, а затем и 3131-д, из которого взяты эти 5%, было указано, что в сумму уплачиваемых налогов зачитывается единый социальный взнос.

"Это подтверждает следующее: правительственно понимает, что МЗП в размере 5% можно было устанавливать только в случае зачета ЕСВ, но не без него. Иначе это просто повышение налогов для всех аграриев", – подчеркивает Михаил Соколов.

Вторым моментом заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады указывает устарелость самой налогооблагаемой базы в виде нормативной денежной оценки земли, базирующейся еще на советских данных.

"Наглядный пример – Одесская область. За прошедшие со времен СССР 30 лет климатические зоны сместились примерно на 200 км севернее. В итоге Одесская область последние годы все чаще испытывает засухи и как результат – неурожаи. При этом нормативная денежная оценка в области в среднем выше, чем в стране – 31 тыс. грн, а кое-где доходит и до 45 тыс. за 1 гектар. В итоге МПЗ в размере 5% от такой завышенной НДО приведет к тому, что аграрии области будут переплачивать около 1000 грн с одного гектара. При этом в законопроекте 5600 нет ограничения на максимальный размер НДО, который используется для расчета МЗП в отличие от того же 3131-д", – резюмирует Соколов.