Кухар ответил Гетманцеву: Украина увлекается веяниями социализма и потом будет горько плакать

Главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар не оставил без внимания интервью "Телеграфу" главы комитета по вопросам финансов и налоговой политики, нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева.

Напомним, Гетманцев аргументировал, что снижение налогов не приведет к увеличению денежной массы за счет роста количества налогоплательщиков, как это прогнозирует Кухар. Это высказывание Михаил Кухар на своей странице в Facebook назвал проявлением "пещерного социализма".

"Телеграф" обратился к экономисту с просьбой прояснить суть конфликта.

"Это конфликт не Кухара и Гетманцева. Это конфликт между капитализмом и социализмом, между либеральной демократией и социализмом. Конфликт свободного рынка и госплана СССР. Очень старый спор о том, государство (правительство, регулирование) должно быть большим или маленьким. Я стоял и стою на позициях small government ("маленькое правительство", правая экономика), на которых стоит вся либеральная демократия, весь западный мир, – отметил Михаил Кухар. – Государство должно быть минимально достаточным. Налоги, конечно, должны платить все, как говорит Гетманцев. Он любит повторять эту фразу. Но вопрос в том – какие налоги. Есть те, которые с удовольствием платят все 3 млн ФОПов все последние 20 лет. Тот же единый налог – невысокий и прост в администрировании. И споров по этому поводу не возникает. А есть НДС, который платят далеко не все".

Гетманцев же, по словам Кухара, стоит на концепции bɪɡ government ("большое правительство"). В современной Европе представители такой концепции в открытую называют себя социалистами. Суть ее – стащить в бюджет побольше денег, максимальное влияние государства на экономику.

"Гетманцев пытается доказать математически недоказуемую теорему о том, что повышение налогов не влияет на снижение темпов экономического роста. Но оно влияет – и именно снижает темпы роста экономики. Нарушение свобод предпринимателей приводит к оттоку капитала из страны. И рост спроса на наличные на 50 млрд грн в прошлом году, после введения закона Гетманцева о финмониторинге, это ясно доказал", – подчеркивает экономист.

Он акцентирует, что у каждой школы – правой (либеральной) и левой (социалисты) – свои рецепты.

"Мы говорим, что надо понижать налоги, левая – повышать. Мы говорим – меньше государственного контроля, они говорят – больше. Мы говорим – индивидуальные экономические свободы для всех. Они намерены объявить "черные списки" так называемых "плохих предпринимателей", назвав их олигархами. При этом ни в одной из 193 стран членов ООН нет закона о деолигархизации, – подчеркивает Михаил Кухар. – Никто, кроме Северной Кореи и Венесуэлы, не строит уже коммунизм, мягкой формой которого является социализм. Государство, которое увлекается этими веяниями, потом горько плачет. Как говорила премьер-министр Британии Маргарет Тэтчер: "Социализм заканчивается тогда, когда заканчиваются чужие деньги, на которые он существует". А если вы будете бесконечно повышать налоги, когда-то из страны уедет последний предприниматель".

Большое интервью Михаила Кухара с прогнозом на 2021-й год читайте на "Телеграфе".