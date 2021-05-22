YouTube добавит рекламу во все видео и введет налог для блогеров: что известно о новшествах

Популярный видеохостинг YouTube меняет свою политику использования сервиса.

Об этом сообщается в блоге YouTube.

"1 июня 2021 г. мы обновим Условия использования YouTube, чтобы прямо запретить сбор любой информации, которая может идентифицировать человека без его разрешения, и разъясним, как мы монетизируем Контент в Сервисе", - говорится в сообщении.

Создателей роликов предупредили, что сервис отныне будет иметь право на монетизацию контента, в том числе посредством показа рекламы или взимания с пользователей платы за доступ к нему.

Отмечается, что создатели видео не будут получать за это какие-либо выплаты.

Все остальные доходы будут считаться роялти, а если того потребует местное законодательство, то Google будет удерживать налоги с этих платежей.

Как сообщалось ранее, в Австралии приняли закон, который заставляет Google и Facebook оплачивать контент новостных агентств.