Впервые в истории: размещение новостей в Facebook и Google сделали платным

Власти Австралии приняли новый закон, вынуждающий от Google и Facebook договариваться новостными агентствами с целью оплаты их контента. Документ рассматривается как образец аналогичного регулирования во всем мире.

Закон с поправками "Кодекс ведения переговоров со СМИ" был принят Палатой представителей Австралии в четверг после предварительного рассмотрения в Сенате, сообщает BBC.

Теперь технологические гиганты и новостные организации должны будут заключать между собой платежные соглашения. Также закон обязывает Facebook и Google инвестировать десятки миллионов долларов в местный цифровой контент. В случае неудачи переговоров, независимый арбитр сам установит цену выплат. В правительстве говорят, что это создает "более справедливый" переговорный процесс между сторонами, поскольку дает новостным организациям больше рычагов воздействия.

Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), которая является регулятором рынка, утверждает, что ранее издатели не имели возможности вести переговоры, Поэтому они так сильно зависят от технологических монополий, таких как Google и Facebook.

Сейчас закон разработан специально для Facebook и Google. В будущем сфера его применения планируют расширить на другие цифровые платформы, "где возникнет фундаментальный дисбаланс в переговорах с австралийскими новостными компаниями".

Напомним, Австралия подала в суд на Facebook за вмешательство в личную жизнь.