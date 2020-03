Власти Австралии обратились в суд против Facebook

Новости Бизнеса:Австралия подала в суд на Facebook за вмешательство в личную жизнь.

Уполномоченный правительства Австралии по вопросам информации подал в федеральный суд страны иск на соцсеть Facebook в связи с нарушением закона о конфиденциальности.

Об этом сообщается на сайте правительства Австралии.

"Правительственный уполномоченный по вопросам информации подал иск против Facebook в федеральный суд, утверждая, что эта социальная сеть совершила серьезные и неоднократные вмешательства в частную жизнь вопреки закону Австралии о конфиденциальности", - говорится в сообщении.

Уполномоченный утверждает, что личные данные австралийских пользователей Facebook были раскрыты программой This is Your Digital Life с иной целью, чем та, для которой официально собиралась информация. И это является нарушением закона о конфиденциальности 1988 года. Информация могла быть раскрыта для Cambridge Analytica и использована в политических целях и в интересах третьей стороны.

Чиновник подчеркнул, что в 2014-2015 гг. 311 127 австралийских пользователей Facebook столкнулись с раскрытием их личных данных и нарушением приватности.

В заявлении в суд офис правительственного уполномоченного также утверждает, что дизайн платформы Facebook не предоставил возможность пользователям контролировать способ раскрытия их данных.