Facebook и Instagram запретят размещение рекламы медицинских масок для лица

Новости Бизнеса:Facebook и Instagram не будут разрешать публиковать рекламу медицинских масок.

Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок, чтобы не допустить спекуляций на фоне распространения COVID-19.

Об этом сообщил глава отдела менеджмента продукции Facebook Роб Летерн.

"Мы запрещаем рекламу и коммерческие объявления о продаже медицинских масок для лица. Мы внимательно следим за COVID-19 и внесем необходимые обновления в нашей политике, если увидим людей, которые пытаются использовать эту чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. изменения будут введены в последующие дни " - заявил Летерн.

Кроме того, об изменениях заявил и Instagram.

"Мы удаляем дезинформацию, связанную с COVID-19, и когда кто-то нажимает на хэштег, связанный с COVID-19, мы показываем отчеты Всемирной организации здравоохранения, и Центры по контролю профилактике заболеваний США".