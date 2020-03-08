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Facebook и Instagram запретят размещение рекламы медицинских масок для лица

Facebook и Instagram запретят размещение рекламы медицинских масок для лица
05:28 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото из открытых источников

Новости Бизнеса:Facebook и Instagram не будут разрешать публиковать рекламу медицинских масок.

Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок, чтобы не допустить спекуляций на фоне распространения COVID-19.

Об этом сообщил глава отдела менеджмента продукции Facebook Роб Летерн.

"Мы запрещаем рекламу и коммерческие объявления о продаже медицинских масок для лица. Мы внимательно следим за COVID-19 и внесем необходимые обновления в нашей политике, если увидим людей, которые пытаются использовать эту чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. изменения будут введены в последующие дни " - заявил Летерн.

Кроме того, об изменениях заявил и Instagram.

"Мы удаляем дезинформацию, связанную с COVID-19, и когда кто-то нажимает на хэштег, связанный с COVID-19, мы показываем отчеты Всемирной организации здравоохранения, и Центры по контролю профилактике заболеваний США".

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Facebook, Instagram, Коронавирус, Медицинские маски.
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