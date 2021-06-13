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Пиво резко подорожает: на сколько и почему
Пиво резко подорожает: на сколько и почему
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Пиво резко подорожает: на сколько и почему

Пиво резко подорожает: на сколько и почему
06:47 Сегодня Телеграф

Список потенциальных пострадавших от инициативы Кабмина по наполнению госбюджета продолжает расти. В этот раз в их число могут попасть украинские производители пива, а вместе с ними и все любители пенного напитка в нашей стране.

 «Телеграф» узнавал почему так может случиться и чем это грозит.

Вместо литра пива – литр спирта: платить акциз по-новому

В рамках подготовленного законопроекта №5600, Кабинет министров хочет внести изменения в статью 215 Налогового кодекса Украины, которая регулирует ставку акцизного налога на алкогольные напитки. 

Правительство предлагает ввести новые ставки акцизного налога начиная с сидра и некрепких напитков, и заканчивая винами, напитками крепче 22 градусов и собственно этиловым спиртом. По всем данным позициям акциз предлагается увеличить на 5%, что производители внесут в конечную стоимость для потребителя, то есть данные алкогольные напитки вырастут в цене примерно на 5-7%.

Исключением стало любимое многими украинцами пиво – его Кабинет министров планирует не просто обложить новым акцизом, но и изменить сам принцип его взимания. Если в настоящий момент акциз в размере 2,78 грн. платится за 1 литр произведенного в Украине пива, то правительство предлагает платить 59,82 грн. за 1 литр этилового спирта потраченного на производство пива.

Что это означает для отрасли и потребителей «Телеграф» узнавал у участников пивного рынка Украины.

Кризис для отрасли и потери для бюджета

По мнению отраслевой компании «Укрпиво» предложение Кабмина будет иметь исключительно негативные последствия.

«Рост ставки акциза на пиво и изменение подхода к налогообложению без достаточного переходного периода может стать не только отраслевой проблемой, но и проблемой для государственных финансов. Революция в налогообложении пива не должна превратиться в кризис для всех», - заявила генеральный директор «Укрпиво» Галина Коренькова.

В компании напоминают, что пивная отрасль в Украине сегодня это более 10 тысяч рабочих мест, а вместе с рабочими местами в смежных отраслях, порядка 100 тысяч. В 2020 году бьло произведено 1,75 млрд. литров пива, а в бюджет уплачено 26 млрд. грн. налогов.

 «Производство пива сократится, импорт возрастет, а количество рабочих мест уменьшится. Пивоваренная отрасль и так находится в стагнации, пандемия уже спровоцировала огромные убытки. В месяцы суровых карантинных ограничений, когда были закрыты бары, кафе и рестораны, продажи кегового пива сократились на 66%. Рынок пива проседает, а в 2021 году проблема может еще больше обостриться. Отрасль нуждается в поддержке со стороны государства. Вместо этого нам предлагают изменения в Налоговый кодекс, которые неприемлемы по нескольким причинам», - утверждают в «Укрпиве».

 В компании утверждают, что с 1 литра пива украинец сегодня платит 4,62 грн. акцизов – 2,78 грн. с литра пива произведенного и 5% (около 1,84 грн.) с его реализации. При этом в Евросоюзе, до уровня которого Кабмин, как говорят в «Укрпиве», хочет довести акцизные сборы на спирт, платят 3,07 грн., то есть уровень налогов уже превышает европейские. Второй фактор на который обращают внимание в компании – необходимость выработки новых систем учета и постановлений Государственной налоговой службы, что требует, как минимум 6 месяцев времени, однако этого переходного периода в законопроекте не предусмотрено. 

«Резкие коренные изменения устоявшейся десятилетиями системы уплаты акцизного налогообложения и очередное его повышение может стать потрясением для отрасли пивоварения и иметь негативные последствия для общества. Для того, чтобы поддержать отрасль, людей, работающих в ней и в смежных сферах, а также бюджет страны ставку акциза на пиво нужно сохранить на уровне 2,78 грн за литр в 2021 году, а дальнейшие изменения в налоговую систему нужно вносить в соответствии с законодательно закрепленными процедурами, сроками и с учетом особенностей отрасли и коронакризиса, с которым пришлось столкнуться миру», - резюмируют в «Укрпиве».

Потребители заплатят больше

В ассоциации независимых пивоварен Украины «Телеграфу» сообщили, что небольшие пивоварни и потребители, привыкшие пить их пиво пострадают больше всего.

«Специфика небольших пивоварен предполагает, что они чисто технологически не могут точно соблюдать процентное содержание спирта в каждой выпускаемой партии или сорте пива. В итоге встает вопрос – как считать содержание спирта и акциз с него?», - объяснили главную проблему в компании.

Как пояснил «Телеграфу» владелец First Dnipro Brewery Дмитрий Некрасов, перед небольшими пивоварнями встанет проблема выбора:

– нанять на работу химика, который будет контролировать содержание спирта в каждой выпущенной партии;

- купить оборудование необходимое для контроля содержания спирта, а это примерно 7 тысяч евро, немалые деньги для небольших производителей;

- или работать как прежде, рискуя нарваться на штраф от налоговиков в случае выявления ими несоблюдения содержания спирта в пиве.

«В зависимости от сбытовой политики небольших компаний, цена на пиво их производства для украинцев может от 30-50 копеек до 6 и более гривен на одном литре», - говорит Дмитрий Некрасов.

Наш собеседник пояснил что если небольшая пивоварня имеет свой сбыт в виде фирменных магазинов или пивного ресторана, то рост цены для конечного потребителя будет невелик, так, с литра пива с содержанием спирта до 5% придется отдать в виде акциза около 3 гривен, вместо нынешних 2,80 грн. Если же дело коснется пива с более высоким содержанием спирта (и более популярным у украинцев) в 7-8%, акциз составит уже примерно 5 гривен.

«Если пиво такой небольшой пивоварни покупает оптовик, а затем продает его розничному торговцу, то за счет всех накруток к потребителю оно дойдет примерно на 5-6 гривен за литр дороже чем сейчас», - поясняет Дмитрий Некрасов.

Как писал "Телеграф", в рамках этого же законопроекта 5600 Кабмин планирует ввести новый налог при покупке недвижимости, что приведет к серьезному росту цен.

 



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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Пиво, Цены, Кабмин, законопроект 5600.
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