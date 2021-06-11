Аграриев хотят обложить новым налогом: какой сюрприз власти приготовили украинцам

В борьбе за дополнительные поступления в бюджет накануне открытия земельного рынка правительство решило обложить налогом пользователей земель сельскохозяйственного назначения. При этом налоги украинские чиновники надеются получить не только с фермеров, но и с украинцев, ведущих личное хозяйство на земле. Во всяком случае, теоретически. "Телеграф" разбирался в инициативе украинских чиновников.

Миллиарды с земли и личного хозяйства

Законопроект №5600, как мы уже писали ранее, может вызвать подорожание всего нового жилья в стране на 20-25% и вторичного на 10-15%, однако помимо рынка недвижимости документ затрагивает интересы многих категорий населения. Одна из них – фермеры, и даже украинцы, которые получили 2 гектара земли для ведения личного крестьянского хозяйства.

Так, статью 165 Налогового кодекса Украины планируется издать в новой редакции и, согласно ей, с дохода, полученного в результате продажи сельскохозяйственной продукции с обрабатываемого земельного участка более 0,5 га придется платить налог на доходы физических лиц. Сейчас налог следует платить лишь с земельного участка площадью более 2 гектаров.

Таким образом, под действие нового законопроекта и налога подпадут все украинцы, которые получили от государства на бесплатной основе 2 гектара для ведения личного крестьянского хозяйства, и все те, кто решил сам обрабатывать свой пай сельскохозяйственной земли, а не сдать его в аренду.

Сколько именно украинцев подпадут под действие этого закона – понять сложно. В 2018 году компания GfK по результатам исследования по заказу программы "Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине" пришла к выводу, что 78% владельцев паев в Украине их сдают в аренду. По данным же Государственной налоговой службы за 2019 год, на которые ссылались авторы законопроекта №3131, из 3,6 млн владельцев паев более половины – 2,3 млн – обрабатывали свои паи самостоятельно.

Также под налоги подпадут все хозяйства, в том числе фермерские, имеющие в собственности, аренде и прочем пользовании землю сельскохозяйственного назначения. Для всех землепользователей Кабмин предлагает ввести минимальное налоговое обязательство (МНО), высчитываемое по формуле, в которую входит нормативная денежная оценка участка 1 га земли, площадь участка, коэффициент 0,05 и количество календарных месяцев, в течение которых он владеет землей.

Так, если речь идет об участке земли площадью в 4 гектара (средний пай в Украине) и нормативной стоимостью 30 000 гривен за гектар, МНО составит 0,05 от 120 000 гривен или 6 000 гривен в год. Если же плательщиками налогов являются физлица-предприниматели, работающие на 4-й группе упрощенной системы налогообложения, их МНО будет в 2 раза меньше.

Надо сказать, что это уже вторая попытка протолкнуть обязательства аграриев платить МНО. Первая состоялась еще летом 2020 года – тогда в ВР поступил законопроект №3131, которым также хотели обязать аграриев платить все те же 5% денежной оценки земли в виде налога. Однако к его рассмотрению нардепы тогда так и не приступили.

И летом 2020 года, и сейчас, авторы данной нормы утверждают, что тем самым борются с уклонениями от налогов, когда земельный участок официально не обрабатывается или не имеет официального владельца, а на деле приносит доход определенным лицам.

Идея хорошая, но реализация "хромает"

Как рассказали "Телеграфу" во Всеукраинской Аграрной Раде, в целом идею законопроекта о введении МНО они поддерживают, поскольку до 30% сельскохозяйственных земель Украины (порядка 8 млн га), обрабатывают сейчас "в черную". В итоге добросовестные налогоплательщики вынуждены платить по 1400-6000 гривен налогов с гектара, а работающие "в черную" – всего 150 гривен. С целью решения этой проблемы и был разработан законопроект №3131, который позднее дорабатывался. Его нормы вошли в предложенный Кабмином законопроект №5600, но в "значительно перекрученном виде".

"Прежде всего мы считаем, что 5% от нормативной оценки земли (в среднем 1400 гривен за 1 гектар) – это много, тем более что он не учитывает единого социального взноса. Так что по факту налоговая нагрузка составит порядка 6,5%. На наш взгляд было бы правильнее снизить НГО до 4%, причем вместе с ЕСВ", – говорит заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Михаил Соколов.

Заботит вопрос аграриев, которые арендуют земли у юридических лиц, или приобрели их в собственность, но минимальное налоговое обязательство устанавливается на общем уровне. По словам же собеседника "Телеграфа", для них должна действовать половинная ставка минимального налога, потому что с таких земель не уплачивается налог на доходы физических лиц по арендной плате. Поскольку в данном случае физическое лицо дохода не получает, зачислять агропроизводителям в уплату минимального налога будет нечего. В итоге арендаторы и владельцы таких земель, платя все положенные налоги, все равно будут вынуждены доплачивать, что неправильно.

"Также необходимо более гибко подойти к вопросу нормативной денежной оценки земли. Например, в Одесской области ее размер составляет 31 000 гривен, что является завышенным показателем, учитывая ухудшение качества почвы из-за нехватки влаги в южных регионах страны. Правильнее было бы установить ее в размере 28 000 гривен для всей страны, пока не будет готова новая методика оценки земли с учетом уровня влажности и урожайности", – говорит Соколов.

Наконец, он обращает внимание на тот факт, что МНО планируется устанавливать для отдельной компании, а не для группы связанных юридических лиц. Это позволяет последним избегать налогообложения путем оформления персонала и уплаты налогов в одной компании.

"Удар по фермерам снова в силе. Ещё год назад депутаты вынашивали идею ввести минимальное налоговое обязательство на гектар земли в размере 5% нормативной цены... В законопроекте 3131. Даже Президенту пришлось вмешаться, в итоге согласовали компромиссный 3131д с улучшением условий для фермеров. Но он не был проголосован. И вот опять в кабминовском законопроекте всплывает худшая версия 3131, которая бьёт по мелким фермерам. И Минфин рассчитывает их обобрать на 10+ млрд гривен", – резюмировал на своей странице в Facebook эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин.