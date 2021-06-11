Скачать
Пятница, 11.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украина не будет пустыней, вопрос в том - кто будет жить на этой земле, - демограф Элла Либанова
Украина не будет пустыней, вопрос в том - кто будет жить на этой земле, - демограф Элла Либанова
Аграриев хотят обложить новым налогом: какой сюрприз власти приготовили украинцам
Аграриев хотят обложить новым налогом: какой сюрприз власти приготовили украинцам
В Украине впервые почти за год менее 50 тысяч болеющих коронавирусом: сводка на 11 июня
В Украине впервые почти за год менее 50 тысяч болеющих коронавирусом: сводка на 11 июня
США активнее включатся в проблематику Донбасса: Климкин сделал прогноз результатов встречи Байдена и Путина
США активнее включатся в проблематику Донбасса: Климкин сделал прогноз результатов встречи Байдена и Путина

Аграриев хотят обложить новым налогом: какой сюрприз власти приготовили украинцам

Аграриев хотят обложить новым налогом: какой сюрприз власти приготовили украинцам
08:45 Сегодня Телеграф

В борьбе за дополнительные поступления в бюджет накануне открытия земельного рынка правительство решило обложить налогом пользователей земель сельскохозяйственного назначения. При этом налоги украинские чиновники надеются получить не только с фермеров, но и с украинцев, ведущих личное хозяйство на земле. Во всяком случае, теоретически. "Телеграф" разбирался в инициативе украинских чиновников.

Миллиарды с земли и личного хозяйства

Законопроект №5600, как мы уже писали ранее, может вызвать подорожание всего нового жилья в стране на 20-25% и вторичного на 10-15%, однако помимо рынка недвижимости документ затрагивает интересы многих категорий населения. Одна из них – фермеры, и даже украинцы, которые получили 2 гектара земли для ведения личного крестьянского хозяйства.

Так, статью 165 Налогового кодекса Украины планируется издать в новой редакции и, согласно ей, с дохода, полученного в результате продажи сельскохозяйственной продукции с обрабатываемого земельного участка более 0,5 га придется платить налог на доходы физических лиц. Сейчас налог следует платить лишь с земельного участка площадью более 2 гектаров.

Таким образом, под действие нового законопроекта и налога подпадут все украинцы, которые получили от государства на бесплатной основе 2 гектара для ведения личного крестьянского хозяйства, и все те, кто решил сам обрабатывать свой пай сельскохозяйственной земли, а не сдать его в аренду. 

Сколько именно украинцев подпадут под действие этого закона – понять сложно. В 2018 году компания GfK по результатам исследования по заказу программы "Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине" пришла к выводу, что 78% владельцев паев в Украине их сдают в аренду. По данным же Государственной налоговой службы за 2019 год, на которые ссылались авторы законопроекта №3131, из 3,6 млн владельцев паев более половины – 2,3 млн – обрабатывали свои паи самостоятельно.

Также под налоги подпадут все хозяйства, в том числе фермерские, имеющие в собственности, аренде и прочем пользовании землю сельскохозяйственного назначения. Для всех землепользователей Кабмин предлагает ввести минимальное налоговое обязательство (МНО), высчитываемое по формуле, в которую входит нормативная денежная оценка участка 1 га земли, площадь участка, коэффициент 0,05 и количество календарных месяцев, в течение которых он владеет землей.

Отдаём "черное золото" в частные руки, недорого: что будет с украинской землей после реформы?

Так, если речь идет об участке земли площадью в 4 гектара (средний пай в Украине) и нормативной стоимостью 30 000 гривен за гектар, МНО составит 0,05 от 120 000 гривен или 6 000 гривен в год. Если же плательщиками налогов являются физлица-предприниматели, работающие на 4-й группе упрощенной системы налогообложения, их МНО будет в 2 раза меньше.

Надо сказать, что это уже вторая попытка протолкнуть обязательства аграриев платить МНО. Первая состоялась еще летом 2020 года – тогда в ВР поступил законопроект №3131, которым также хотели обязать аграриев платить все те же 5% денежной оценки земли в виде налога. Однако к его рассмотрению нардепы тогда так и не приступили.

И летом 2020 года, и сейчас, авторы данной нормы утверждают, что тем самым борются с уклонениями от налогов, когда земельный участок официально не обрабатывается или не имеет официального владельца, а на деле приносит доход определенным лицам.

Идея хорошая, но реализация "хромает"

Как рассказали "Телеграфу" во Всеукраинской Аграрной Раде, в целом идею законопроекта о введении МНО они поддерживают, поскольку до 30% сельскохозяйственных земель Украины (порядка 8 млн га), обрабатывают сейчас "в черную". В итоге добросовестные налогоплательщики вынуждены платить по 1400-6000 гривен налогов с гектара, а работающие "в черную" – всего 150 гривен. С целью решения этой проблемы и был разработан законопроект №3131, который позднее дорабатывался. Его нормы вошли в предложенный Кабмином законопроект №5600, но в "значительно перекрученном виде".

"Прежде всего мы считаем, что 5% от нормативной оценки земли (в среднем 1400 гривен за 1 гектар) – это много, тем более что он не учитывает единого социального взноса. Так что по факту налоговая нагрузка составит порядка 6,5%. На наш взгляд было бы правильнее снизить НГО до 4%, причем вместе с ЕСВ", – говорит заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Михаил Соколов.

Меньше половины украинцев осведомлены о проблеме рынка земли (инфографика)

Заботит вопрос аграриев, которые арендуют земли у юридических лиц, или приобрели их в собственность, но минимальное налоговое обязательство устанавливается на общем уровне. По словам же собеседника "Телеграфа", для них должна действовать половинная ставка минимального налога, потому что с таких земель не уплачивается налог на доходы физических лиц по арендной плате. Поскольку в данном случае физическое лицо дохода не получает, зачислять агропроизводителям в уплату минимального налога будет нечего. В итоге арендаторы и владельцы таких земель, платя все положенные налоги, все равно будут вынуждены доплачивать, что неправильно.

"Также необходимо более гибко подойти к вопросу нормативной денежной оценки земли. Например, в Одесской области ее размер составляет 31 000 гривен, что является завышенным показателем, учитывая ухудшение качества почвы из-за нехватки влаги в южных регионах страны. Правильнее было бы установить ее в размере 28 000 гривен для всей страны, пока не будет готова новая методика оценки земли с учетом уровня влажности и урожайности", – говорит Соколов.

Наконец, он обращает внимание на тот факт, что МНО планируется устанавливать для отдельной компании, а не для группы связанных юридических лиц. Это позволяет последним избегать налогообложения путем оформления персонала и уплаты налогов в одной компании.

"Удар по фермерам снова в силе. Ещё год назад депутаты вынашивали идею ввести минимальное налоговое обязательство на гектар земли в размере 5% нормативной цены... В законопроекте 3131. Даже Президенту пришлось вмешаться, в итоге согласовали компромиссный 3131д с улучшением условий для фермеров. Но он не был проголосован. И вот опять в кабминовском законопроекте всплывает худшая версия 3131, которая бьёт по мелким фермерам. И Минфин рассчитывает их обобрать на 10+ млрд гривен", – резюмировал на своей странице в Facebook эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин. 

Украинской земле предрекли серьезный рост в цене: озвучены цифры

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
Просмотры: 431

Все по теме:

Украина, Рынок земли, Налоги, Кабмин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Схватил ребенка и потащил в парк: в Одессе над педофилом устроили самосуд (фото)
02 В Киеве женщина украла из лаборатории опасные штаммы вируса
03 Хотела сделать зрелищное фото: в Буче выпускница застрелила из ружья своего друга
04 Обваляла в песке: 24-летняя фитнес-модель продемонстрировала подкачанную попу в бикини (фото)
05 Марлос прямо из душевой подсказал Бущану, как потащить пенальти от Зинченко (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Почему Байден идет на уступки перед Путиным и чего ждать Украине
Почему Байден идет на уступки перед Путиным и чего ждать Украине
В центре Одессы BMW снес ограждение и вылетел к морю (фото, видео)
В центре Одессы BMW снес ограждение и вылетел к морю (фото, видео)
Ямы по щиколотку: в Харькове ливнем смыло дороги (видео)
Ямы по щиколотку: в Харькове ливнем смыло дороги (видео)
Торт со шпинатным бисквитом: простой рецепт, который точно понравится
Торт со шпинатным бисквитом: простой рецепт, который точно понравится
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь