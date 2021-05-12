Меньше половины украинцев осведомлены о проблеме рынка земли (инфографика)

Об открытии рынка купли/продажи земли сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года в Украине знают две трети опрошенных (46% - много слышали об этом, 32% - что-то слышали). При этом 22% ничего за этим не знают.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" и обнародованные в среду, 12 мая.

77% опрошенных убеждены, что решение о введении в Украине рынка купли/продажи земель сельхозназначения должно приниматься на всеукраинском референдуме. 16% - не поддерживают такой инициативы. 58% однозначно готовы принять участие в таком референдуме, 17% - скорее бы приняли участие, 20% - не приняли бы участия.

При этом 64% из тех, кто принял бы участие в таком референдуме и определился с ответом, проголосовали бы против введения в Украине рынка купли/ продажи земель сельскохозяйственного назначения. 36% - поддержали бы эту инициативу.

При этом подавляющее большинство 79% - высказываются против предоставления иностранцам права покупать в Украине земли сельскохозяйственного назначения. Поддерживают такую инициативу лишь 15%.

Опрос проводился 23-27 апреля 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.