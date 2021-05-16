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Украинской земле предрекли серьезный рост в цене: озвучены цифры

Украинской земле предрекли серьезный рост в цене: озвучены цифры
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф В.С.Білецький

Как показывает опыт открытия рынка земель в восточноевропейских странах, стоимость гектара сельскохозяйственной земли растет на 20% и более в год, а при участии иностранцев – на 30-40%. На такой же и более рост цен рассчитывают и власти Украины, стремящиеся открыть рынок земли.

В частности, об этом "Телеграфу" сказал народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

"Лично я согласен с этими показателями. В своих прогнозах я опираюсь на рост арендной платы в Украине (а растет она достаточно быстро из-за конкуренции) и на опыт других государств, которые также прошли процесс распределения паев, и у которых темпы роста цен на землю, в зависимости от страны, были 15-30% ежегодно", - отметил Сольский.

Меньше половины украинцев осведомлены о проблеме рынка земли (инфографика)

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий тоже согласен с такими прогнозами роста цен.

"Действительно, согласно зарубежному опыту, после открытия рынка земли ее цена растет на 15-20% каждый год – мы с этими прогнозами согласны. Это происходит именно в первые годы после открытия рынка", - говорит замминистра.

При этом он подчеркивает, что иностранцы никоим образом не смогут купить украинскую землю: максимум, доступный для них – это аренда.

"Доступа иностранцев к покупке украинской земли не предусмотрено вообще. Ни сейчас, ни в 2024 году. Это ограничение бессрочное", - говорит Высоцкий.

Замминистра отметил, что согласно законодательству, в 2024 году доступ на рынок земли получат только украинские юридические лица.

Больше по теме рынка земли читайте в материале "Телеграфа": "Отдаём "черное золото" в частные руки, недорого: что будет с украинской землей после реформы?"

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Рост, Земля, Рынок, Аренда, Стоимость, Прогнозы, Николай Сольский, Тарас Высоцкий.
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