Украинской земле предрекли серьезный рост в цене: озвучены цифры

Как показывает опыт открытия рынка земель в восточноевропейских странах, стоимость гектара сельскохозяйственной земли растет на 20% и более в год, а при участии иностранцев – на 30-40%. На такой же и более рост цен рассчитывают и власти Украины, стремящиеся открыть рынок земли.

В частности, об этом "Телеграфу" сказал народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

"Лично я согласен с этими показателями. В своих прогнозах я опираюсь на рост арендной платы в Украине (а растет она достаточно быстро из-за конкуренции) и на опыт других государств, которые также прошли процесс распределения паев, и у которых темпы роста цен на землю, в зависимости от страны, были 15-30% ежегодно", - отметил Сольский.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий тоже согласен с такими прогнозами роста цен.

"Действительно, согласно зарубежному опыту, после открытия рынка земли ее цена растет на 15-20% каждый год – мы с этими прогнозами согласны. Это происходит именно в первые годы после открытия рынка", - говорит замминистра.

При этом он подчеркивает, что иностранцы никоим образом не смогут купить украинскую землю: максимум, доступный для них – это аренда.

"Доступа иностранцев к покупке украинской земли не предусмотрено вообще. Ни сейчас, ни в 2024 году. Это ограничение бессрочное", - говорит Высоцкий.

Замминистра отметил, что согласно законодательству, в 2024 году доступ на рынок земли получат только украинские юридические лица.

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