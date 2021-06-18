В Украине амнистируют теневые капиталы за 5% налога: как это будет работать и в чём подводные камни

Одним из обещаний Владимира Зеленского в избирательной кампании был ввод "одноразовой "нулевой декларации для бизнеса", при которой каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы.

15 июня президент, можно сказать, выполнил это обещание. Правда, под действие закона подпадут не только бизнесмены, но и многие другие украинцы – от коррупционеров-чиновников до заробитчан – и об этом в обещаниях ничего не говорилось. Что сулит президентская инициатива украинцам – разбирался "Телеграф".

Во имя BEPS и борьбы с теневой экономикой

В феврале 2021 года в Верховную Раду поступил законопроект №5153 авторства президента Украины Владимира Зеленского. Документ предлагал провести в Украине уже многократно анонсированную "налоговую амнистию" и позволить гражданам легализовать свои капиталы и имущество, уплатив за него одноразовый налог в размере от 2,5 до 9% от стоимости легализуемых активов, в зависимости от их вида. Спустя почти 4 месяца законопроект был принят народными депутатами в обоих чтениях и теперь дело за малым – подписью главы государства.

Принятие закона у президента объясняли двумя основными факторами:

– выполнением плана BEPS по борьбе с уклонением от уклонений от налогов в мире, участником которого с 1 января 2017 года является и Украина;

– борьбой с теневой экономикой внутри Украины.

Как утверждается в законопроекте, по состоянию на 2019 год доля "теневой экономики" в Украине составляла порядка 30%, а численность населения в возрасте от 15 до 70 лет, неформально занятого в различных отраслях экономики, превышала 3 миллиона человек. Никаких налогов с теневой экономики и теневого рынка труда госбюджет, разумеется, не получает.

Цена легальности – 2,5%, 5% и 9% от нажитого без уплаты налогов

Суть принятого закона довольно проста – с 1 сентября 2021 по 31 августа 2022 года жителям Украины предлагается задекларировать движимое и недвижимое имущество которым они обзавелись до 1 января 2021 года, не уплатив налоги на доходы и на которые затем и было куплено имущество. Действие данного законопроекта не распространяется на госслужащих и лиц, которые и так подают обязательные декларации о своих доходах с 2005 года.

Причем декларацию можно подать и анонимно, посредством специально уполномоченного представителя в лице нотариуса, правда, порядок данной процедуры еще предстоит разработать Кабмину. Но и тут есть исключения – нельзя подать анонимную декларацию близкому родственником госслужащего и прочим категориям, для которых подача декларация обязательна с 2005 года.

В декларацию можно включить валютные ценности (кроме наличных средств), движимое и недвижимое имущество, а также права требования по отношению к третьим лицам. Наличные средства в декларации указывать не нужно, но чтобы их легализовать – придется положить открыть специальный счет в банке и предъявить документы об их нахождении на счету в финучреждении. Причем пользоваться своими деньгами с данного счета декларант не сможет в течении всего срока подачи деклараций, то есть до сентября 2022 года.

"Это сделано для того, чтобы декларант не мог снять деньги со счета после подачи декларирования, а эти средства не были бы использованы для подачи декларации другим лицом", – поясняет "Телеграфу" экономический эксперт Олег Пендзин.

Главным преимуществом для декларанта является то, что по закону никто не сможет требовать у него объяснений по поводу источника происхождения наличных средств и имущества и после уплаты налога он сможет спокойно пользоваться своими активами.

Плата за легализацию зависит от вида актива и его местонахождения, так:

– 5% придется заплатить от стоимости всех своих активов, находящихся на территории Украины;

– 9% налога будут взяты со стоимости активов декларанта, размещенных заграницей;

– 2,5% придется отдать от номинальной стоимости облигаций внутреннего государственного займа, правда, только если декларант купил их с 1 января 2021 по 20 июня 2022 года, со сроком обращения более 1 года и без права досрочного погашения.

После уплаты данных сборов государство обещает декларанту:

– освобождение от уплаты налогов и штрафов за неуплату налогов с легализованной им суммы;

– неразглашение информации, предоставленной в декларациях;

– не использовать данную информацию в ходе проверок, расследований и производств уголовного и иного характера, кроме случаев, предусмотренных законом.

Вместе с тем законом предусмотрен минимум имущества, за который гражданин может и не отчитываться, даже если происхождение этих активов и вызывает сомнение. К нему относятся:

– жилая квартира или права на жилплощадь в недостроенном доме не более 120 квадратных метров (240 квадратных метров для жилого дома);

– нежилые помещения некоммерческого назначения площадью до 60 квадратных метров;

– земельные участки, размер которых не превышает требований статьи 121 Земельного кодекса Украины;

– одного легкового авто для личного пользования (не распространяется на авто, предназначенного для перевозки 10 человек и более, легкового авто с объемом двигателя более 3000 кубических сантиметров или стоимостью более 375 минимальных зарплат с 1 января 2021 года, мотоцикла более 800 куб. см, яхты, катера, самолета и вертолета);

– иные активы стоимость которых на момент декларирования не превышает 400 тысяч гривен.

Затронет лишь 5% жителей Украины

Мнения экспертов по поводу документа разделились. Так, экономический эксперт Украинского института будущего Даниил Монин считает его "лучшим из всех ранее предложенных". Как написал экономист на своей странице в Facebook, ко второму чтению в законопроекте появились новые дополнения, например, возможность рассрочки для уплаты налогов на 2 года с ростом ставки налога с 5 до 6%, вместо 9% – 11,5% и вместо 2,5% – 3%. За 7% можно задекларировать заграничные активы, если подать декларацию до 1 марта 2022 года. Декларирование денег, полученных криминальным путем, не освободит от уголовной ответственности, а 95% граждан Украины это декларирование и вовсе никак не затронет.

Эксперт пишет о ряде "подводных камней" к числу которых относит, например, разработку мер карательного характера. Например, в переходных положениях документа предлагается в течение 9 месяцев разработать законопроект об усилении контроля за доходами физлиц, а обещанное отсутствие криминальной ответственности в Уголовном кодексе касается лишь тех, кто декларацию подал. Остальным же снятие криминальной ответственности никто не обещает. То есть 95% тех, кто под декларацию и не подпадает, может быть наказан по Уголовному кодексу.

Пряник есть, а кнут забыли: декларироваться придут не все

По мнению экономического эксперта Олега Пендзина, законопроект писали главным образом под две группы украинских граждан, правда, гарантированно придет декларироваться только одна.

"Строгость украинских законов всегда компенсируется необязательностью их исполнения. В Европе не так – там в случае нарушения налогового законодательства, а происхождение доходов там отслеживают жестко, могут заблокировать активы. В связи с этим после присоединения Украины к BEPS всем тем украинцам, которые имеют заграницей активы в виде банковских счетов и недвижимости, стала грозить опасность подобной блокировки. И теперь, я уверен, большинство из них предпочтут задекларировать свое имущество и уплатив налог, чтобы защитить себя от подобных блокировок", – говорит эксперт.

С другой категорией лиц, на которых рассчитан данный закон – заробитчан, ситуация обстоит куда сложнее.

"Заробитчане – это примерно 12,5 млрд долл. США ежегодно, которые они пересылают в Украину. Немалая часть этих денег расходуется на приобретение авто и недвижимости, с чем связано желание правительства обложить их косвенными налогами через рынок недвижимости. Однако предложенный законопроект никак не стимулирует их добровольно декларировать свои активы", – считает собеседник "Телеграфа".

По словам Олега Пендзина, более эффективным законопроект мог бы стать в случае применения не только "пряника", но и "кнута" в виде системы косвенного контроля за доходами граждан.

"Скажем, платите вы год налоги со своих доходов и эта информация есть в налоговой базе, а затем вы неожиданно покупаете квартиру, которую на официальные доходы позволить себе никак не можете. На следующий день к вам приходит следователь из Бюро экономической безопасности и задает резонный вопрос: "откуда средства?". Итог – вы платите налог на доходы физических лиц – 18%, 1,5% военного сбора и штраф за уклонение от налогов, а может и тюремный срок. В таком случае, несомненно, контроль за уплатой налогов был бы выше, равно как и стимул декларировать свои активы", – отмечает собеседник "Телеграфа".

Говорит эксперт и о подводных камнях нового закона, вызванного особенностями налоговой системы Украины.

"Сегодня весь учет уплаченных налогов ведется посредством ИНН, но они были введены лишь в 1997 году, а до тех пор декларации сдавались в бумажном виде в финотделы городских администраций и в настоящее время давно уничтожены. Допустим, человек честно заработал свои средства с 1991 по 1996 годы и приобрел на них активы, или этими активами пользуются его наследники. Разве это их вина, что бумажные декларации давно уничтожены? В итоге у них могут возникнуть проблемы с налоговой. Правда, с учетом презумпции невиновности и отсутствием тех самых деклараций, налоговики все равно не смогут что-либо доказать, но все же как-то отобразить это в законопроекте следовало, и частично это даже пытались сделать", – говорит Пендзин, рассуждая о нормах закона, которые освобождают от подачи деклараций на активы стоимостью до 400 тысяч гривен.