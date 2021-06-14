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Власть повышает сразу несколько налогов: коснется каждого

Власть повышает сразу несколько налогов: коснется каждого
Обновлено 12:03 Сегодня Телеграф

Предложенный правительством законопроект №5600 не только должен пополнить госказну на 50 миллиардов гривен, как считают его авторы, но и серьезно повлиять на жизнь простых украинцев и целых отраслей украинской экономики.

Глава комитета по вопросам финансов и налоговой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью "Телеграфу" заверял журналиста, что законопроект 5600 должен "устранить немотивированные налоговые льготы".

При этом нардеп настаивает, что "власть не повышает налоги, а принимает непопулярные решения, убирая коррупционные льготы". Гетманцев обещает, что эффект от таких действий будет замечен через 5-7 лет.

На минувшей неделе "Телеграф" подробно проанализировал сюрпризы, которые власть готовит через законопроект 5600.

Так, предложение авторов документа облагать новопостроенное жилье налогом на добавленную стоимость в 20%, по мнению риэлторов автоматически поднимет цену на него на 20% и отпугнет часть инвесторов от вкладывания денег в строительство. Предложение же облагать налогом от 5 до 18% продажи второй и третьей квартир в течении года может вывести продажу недвижимости «в тень», из которой она начала выходить.

Также данный законопроект готовит почву под налогообложение аграриев, и хотя последние поддерживают намерения Кабмина бороться с теневой обработкой сельскохозяйственных земель, ее реализация через дополнительный налог они считают непродуманным решением, требующим еще времени на доработку.

Пожалуй, наиболее неприятный сюрприз правительственный законопроект готовит любителям пива – теперь пенный напиток хотят облагать акцизом не за литр произведенного пенного напитка, а исходя из литра спирта, израсходованного на производство напитка. Как результат, производители пива говорят о возможном кризисе в отрасли и росте стоимости напитка для конечного производителя до 5 гривен на 1 литре.

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Пиво, Налоги, Акцизы.
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