В Кабмине придумали изменения в налогооблажение: кого они коснутся

Кабинет министров Украины одобрил проект закона об изменениях в Налоговый кодекс, который позволит увеличить поступления в государственный бюджет в 60 млрд грн.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства, которое состоялось 12 мая на Черниговщине, сообщает пресс-служба правительства.
"Мы устраняем пробелы в Налоговом кодексе, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги в Украине. В последние годы было создано много различных схем, которые этот законопроект ликвидирует", - отметил Шмыгаль.
При этом он подчеркнул, что законопроект не повышает общегосударственные налоги для людей или бизнеса, то есть изменения не коснутся физических лиц-предпринимателей или малого и среднего бизнеса в целом.
Шмыгаль перечислил четыре "блока", содержащиеся в этом законопроекте:
По словам Шмыгаля, налоговые изменения, которые предлагает Кабмин, должны способствовать справедливой конкуренции между бизнесом.