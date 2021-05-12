В Кабмине придумали изменения в налогооблажение: кого они коснутся

Кабинет министров Украины одобрил проект закона об изменениях в Налоговый кодекс, который позволит увеличить поступления в государственный бюджет в 60 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства, которое состоялось 12 мая на Черниговщине, сообщает пресс-служба правительства.

"Мы устраняем пробелы в Налоговом кодексе, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги в Украине. В последние годы было создано много различных схем, которые этот законопроект ликвидирует", - отметил Шмыгаль.

При этом он подчеркнул, что законопроект не повышает общегосударственные налоги для людей или бизнеса, то есть изменения не коснутся физических лиц-предпринимателей или малого и среднего бизнеса в целом.

Шмыгаль перечислил четыре "блока", содержащиеся в этом законопроекте:

Ставки отдельных налогов будут приведены в соответствие с фактическим уровнем макропоказателей . По словам Шмыгаля, это касается платы за использование воды и лесов или, например, экологического налога.

. По словам Шмыгаля, это касается платы за использование воды и лесов или, например, экологического налога. Рентные платежи по добыче полезных ископаемых . "Добыча из украинских недр должна быть справедливо налогооблагаемой. Так же повысим и эффективность сборов акцизного налога", - пояснил премьер.

. "Добыча из украинских недр должна быть справедливо налогооблагаемой. Так же повысим и эффективность сборов акцизного налога", - пояснил премьер. Дальнейшее противодействие "скруткам" и борьба с теневым использованием земли и оборотом сельскохозяйственной продукции .

. Вопросы, касающиеся администрирования налогового долга.

По словам Шмыгаля, налоговые изменения, которые предлагает Кабмин, должны способствовать справедливой конкуренции между бизнесом.