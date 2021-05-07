Налоговая амнистия по-украински: одни заплатят налог с заработанного, а другие – с украденного

Неоднократные заявления главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева о том, что налоговая амнистия – дело сугубо добровольное и не касается средств и активов, с которых уже были уплачены налоги, должны были успокоить широкую общественность. Все изменила его же фраза о том, что "граждане без контроля накопили средства". Упомянутые "бесконтрольные граждане" взбодрились и занервничали: неужели придется вытаскивать кровно заработанное из-под подушек и матрасов, нести все это в банки и платить 5% налога государству?

Что же не так с налоговой амнистией "по-украински", суждено ли ей осуществиться и ради чего она вообще затеяна? Об этом – в материале "Телеграфа".

Не прячьте ваши денежки…

Проведение единоразового добровольного декларирования активов физических лиц в период с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года предусматривает пакет законопроектов: №5153 (принят в первом чтении), №5154 (ожидает рассмотрения), №5155 (принят в первом чтении), №5156 (принят в первом чтении).

Как рассказал Гетманцев в одном из телеэфиров, в Украине "сложилась ситуация, при которой граждане без контроля накопили средства" – по разным оценкам около 50 млрд долларов. Идея предложенной налоговой амнистии проста: хочешь пользоваться своими деньгами – положи их в украинский банк и уплати 5%. Активы в любой форме тоже можно легализовать, но уже за 9%. Сумму до 400 тыс. гривен амнистировать не нужно.

Честно говоря, непонятно, что украинцев возмутило больше – перспектива отдать на ровном месте 5% от своих сбережений или необходимость пропустить все накопленное через отечественные банки, которые после "чистки имени Гонтаревой" доверия у населения, мягко говоря, не вызывают.

Пикантности ситуации придает еще и тот факт, что сами чиновники, включая Гетманцева, нести свою наличку в банки не торопятся, из года в год декларируя чемоданы денег наличными. Но идеолог налоговой амнистии предпочел не комментировать этот вопрос, а особо нервных граждан с кубышками успокоил: мол, можно же деньги положить в банк не на год, а на месяц! Даст Бог – за это время ни с банком, ни с деньгами ничего не случится.

"Человек кладет свои деньги в банк, и они там должны полежать до конца амнистии, – пояснил Гетманцев в одном из недавних интервью. – Амнистия у нас год. Но теоретически он может положить деньги на счет в банке в июне 2022 года, они месяц полежат в банке, и в июле их снимет. Но он должен показать, что эти деньги у него есть, чтобы мы не легализовали несуществующие активы".

Вопросов много, ответов нет

О том, что не так с предложенным вариантом налоговой амнистии, "Телеграф" побеседовал с экономистом, который не первый год занимается этими вопросами – экспертом Экономического дискуссионного клуба Олегом Пендзиным. Наш собеседник сразу предложил четко разделить идею амнистирования капиталов и формулу, по которой ее собираются провести в Украине.

"Идея налоговой амнистии не нова, и неоднократно применялась в самых разных странах, – отметил Олег Пендзин в беседе с "Телеграфом". – Порядка 30% попыток оказались успешными. Например, в странах Латинской Америки благодаря амнистии удалось вернуть в экономический оборот десятки миллиардов долларов. В то же время, скажем, в Молдове люди не поверили властям, и в результате получилось амнистировать всего 150 тыс. долларов на всю страну".

Говоря об украинской форме амнистирования, эксперт обращает внимание: несмотря на то, что это идея президента Зеленского, ее "амбассадором" является Даниил Гетманцев. Именно он сопровождает эту идею в Верховной Раде, но мы не видим ее поддержки ни со стороны депутатов, ни со стороны Кабмина, ни со стороны Офиса президента. Причину Олег Пендзин видит в том, что, вероятнее всего, пакет законопроектов по налоговой амнистии придется существенно переписать.

Главная проблема предложенных документов заключается в самой логике "амнистии по-украински": получается, что граждане Украины, у которых нет документально подтвержденных источников происхождения денег, являются чуть ли не преступниками, говорит эксперт.

Второй спорный момент заключается в том, что в соответствии с законом и здравым смыслом, все недвижимое имущество, внесенное в госреестры, уже является легальным. Тогда на каком основании вводятся ограничения? Почему квартиру в 120 "квадратов" не надо декларировать, а в 125 – надо?

Третий момент, продолжает Пендзин, касается наличных накоплений граждан, которые законопроект делает нелегальными. Но на основании каких документов они незаконны? Наши нардепы указали в своих декларациях сумасшедшие суммы наличными, а остальных граждан ограничили 400 тысячами гривен. Отдельный вопрос – почему названа сумма в 400 тысяч, а не в миллион или два, где обоснование суммы?

"Большой вопрос у меня возникает по поводу госслужащих: те из них, кто работал на государство с 2005 года, априори считаются людьми, которые не могут участвовать в амнистии, – говорит эксперт. – Но как быть, например, с Павлом Лазаренко, который занимал премьерское кресло задолго до 2005-го? Получается, что с точки зрения нового закона он может все спокойно легализовать. То есть зря он бежал в США – ему было достаточно просто дождаться прихода этой власти".

Нарушение Конституции

Экономист Всеволод Степанюк убежден, что инициатива власти по налоговой амнистии для легализации бизнеса и инвестиций ничего общего с легализацией не имеет, а преследует совершенно иные цели и нарушает целый ряд статей Конституции Украины.

"Для начала отмечу, что Гетманцев необоснованно обвинил граждан Украины, в том, что они нарушили закон, то есть являются преступниками, а это нарушает конституционный принцип презумпции невиновности, изложенный в ст. 62 Конституции Украины, – говорит Степанюк. – Кстати, в древности презумпция невиновности не работала только в отношении рабов, а граждан нельзя было бездоказательно обвинять в том, что их имущество или деньги незаконны".

Намерение обязать граждан нести деньги в банк противоречит ст. 41, которая гарантирует гражданину свободу распоряжаться своей собственностью, продолжает эксперт. Кроме того, говорит экономист, концепция амнистии очень несправедлива, ведь одни уплатят налог с украденных денег, а другие – с честно заработанных.

И, наконец, так называемая "амнистия" нарушает еще и ст. 58 Конституции, согласно которой закон обратной силы не имеет. По мнению Степанюка, новые законопроекты не учитывают следующий факт: то, что считается преступлением сегодня, в 90-е таковым не являлось.

По мнению руководителя компании Perfomance Management Сергея Сарояна, основная проблема подобных инициатив заключается в том, что для их успешных реализаций в стране должны происходить позитивные структурные изменения.

"Вряд ли многие решат воспользоваться предоставленной возможностью легализовать сбережения сейчас, когда уровень доверия к государству стремится к нулю, – считает эксперт. – Размер украинской теневой экономики неспроста оценивается в 30-35% ВВП. Излишнее давление надзорных органов, высокие налоги и прочие издержки ведения бизнеса вроде увеличение размера минимальной зарплаты при отсутствии значимых позитивных изменений в экономике – все это усиливает желание граждан скрыться от налоговой".

Ищем, кому выгодно

Сам Гетманцев утверждает, что целью амнистии является выведение средств из тени, чтобы они работали, а не просто лежали под матрасом. Однако эксперты считают, что Гетманцев несколько лукавит, и одна из основных целей амнистии заключается в том, чтобы собрать "с миру по нитке" и пополнить бюджет.

По мнению Всеволода Степанюка, кроме пополнения бюджета законопроект преследует и другую цель, причем не исключено, что именно она и является главной: взять под контроль имущество граждан и иметь возможность его отбирать под надуманными предлогами "незаконности".

В свою очередь Олег Пендзин уверен: простому украинцу налоговая амнистия не нужна, поскольку сегодня в Украине за наличные можно купить и автомобиль, и недвижимость, не говоря о более мелких покупках. Вероятно, государство хочет "взять на прицел" заробитчан, которые в 2019-2020-м перевели в Украину порядка 25 млрд долларов, и с этих денег очень хочется получить 5%-ный налог.

"Но трудовые мигранты вряд ли побегут декларироваться, и чиновники это понимают не хуже нас, – подытожил Пендзин. – Поэтому предположу, что все это затеяно в интересах тех, кто имеет большие активы за границей и будет подпадать под обмен налоговой информацией с Европой и другими странами. Без налоговой амнистии им пришлось бы объяснять происхождение средств европейским контролирующим органам, а после амнистии не придется. Вот эти люди и станут основными бенефициарами данного нововведения".