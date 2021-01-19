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В Украине введут очередной налог на авто: за что будем платить

В Украине введут очередной налог на авто: за что будем платить
13:23 Сегодня Телеграф

До 1 февраля 2021 года в Украине будет введен налог на автомобили в размере 25 тыс. гривен.

Об этом сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Налоговый кодекс обязует платить налог граждан, чьи авто дороже 2,2 млн гривен и моложе 5 лет.

Данные платы включат в себя штраф за просроченный платеж. Имеется льготный период в размере 60 дней, а далее начисляется дополнительный процент налога. Итак, если заплатить в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу, после 90 дней – 20%. 

Также новые меры включат в себя право на арест имущества в случае неуплаты налога. Отмечается, что можно будет пользоваться транспортным средством, но продать или переоформить на другого человека будет запрещено. Налоговики оставили за собой право продать автомобиль и средствами из его стоимости покрыть долг, а «сдачу» вернуть владельцу машины.

Ранее «Телеграф» сообщал, что владельцы больших домов и квартир  будут платить дополнительные налоги.

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Наталья Граковская
Автор: Наталья Граковская Заместитель главного редактора
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