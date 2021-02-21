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Вслед за поднятием тарифов власти, вероятно, придется поднимать и налоги, - Алексей Дорошенко

Вслед за поднятием тарифов власти, вероятно, придется поднимать и налоги, - Алексей Дорошенко
08:16 Сегодня Телеграф

Украинская власть провалила начало года в социально-экономическом аспекте. Такое мнение «Телеграфу» высказал председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, комментируя ситуацию с ростом коммунальных тарифов и цен на продукты.

«С начала года украинцев ошарашили резким повышением коммунальных тарифов. Они выросли на газ и его распределение, электроэнергию, отопление, водоснабжение. Результаты январского опроса Research & Branding Group свидетельствуют, что лишь 17% респондентов готовы платить по новым тарифам. В основном это люди до 30 лет. Более 90% опрошенных не разделяет повышение тарифов», - говорит эксперт.

«Понятно, что если 83% на сегодняшний день не могут платить, мы будем всё больше залазить в кризис энергетики, неплатежей домохозяйств. Страдают семьи, бизнес. Если будут накапливаться долги, государство, непродуманно открывшее рынок того же газа, непродуманно повышающее тарифы, будет думать, откуда взять деньги. Всё, что пока могут придумать – повышать налоги и брать кредиты», - отмечает Алексей Дорошенко.

С кредитами, правда, проблема. Переговоры Украины с МВФ зашли в тупик.

О том, почему это случилось и как может отразиться на простых гражданах, «Телеграфу» рассказал президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.

«Касательно ситуации с переговорами с нашими внешними кредиторами есть разные мнения. Но я солидарен с тем, что мы не могли соглашаться на новую программу с МВФ, если там было прописано продолжение повышения тарифов. Украинцы просто не выдержат такого давления. Уже были протесты, сейчас их на какое-то время успокоили временными решениями правительства о приостановке роста тарифов. Но пока это – лишь приостановка. Комплексного решения проблемы никто не предлагает», - подчеркивает Алексей Дорошенко.

Он также обращает внимание на рост продуктов питания, который уже привел в январе к инфляции в 1,3%.

«Между тем, в бюджете прописана годовая инфляция в 7%. Учитывая комплекс негативных моментов – рост цен на социальные продукты питания (хлеб, яйца, молокопродукты), тарифов на жилищно-коммунальные услуги – это найдет отражение в росте инфляции, как минимум, до конца марта. Такими темпами мы исчерпаем годовой «лимит» инфляции примерно за полгода. А всё это отражается на покупательной способности населения, - поясняет эксперт. – Власти нужно срочно принимать адекватные меры по запуску экономики и сдерживанию роста тарифов и инфляции. Иначе этот год обещает быть не менее сложным, чем предыдущий».

Напомним, что 13 января, на фоне протестов против роста тарифов, Кабмин зафиксировал цену на газ в Украине.

После этого пришлось объясняться с МВФ.

В итоге переговоры с МВФ всё равно оказались в тупике.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Инфляция, Налоги, Цены, Тарифы, Алексей Дорошенко.
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