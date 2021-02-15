Скачать
Понедельник, 15.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украина осталась без денег МВФ: почему так произошло и как повлияет на простых граждан
Украина осталась без денег МВФ: почему так произошло и как повлияет на простых граждан
Статистика заболеваемости COVID-19 продолжает снижаться: свежие данные на 15 февраля
Статистика заболеваемости COVID-19 продолжает снижаться: свежие данные на 15 февраля
Россияне пытались выкрасть командующего ССО Украины: подробности провального похищения генерала Лунёва
Россияне пытались выкрасть командующего ССО Украины: подробности провального похищения генерала Лунёва
Появилась реакция королевы Елизаветы II на беременность Меган Маркл
Появилась реакция королевы Елизаветы II на беременность Меган Маркл

Украина осталась без денег МВФ: почему так произошло и как повлияет на простых граждан

Украина осталась без денег МВФ: почему так произошло и как повлияет на простых граждан
Обновлено 11:27 Сегодня Телеграф

Украина в очередной раз провалила переговоры с Международным валютным фондом. Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил о завершении работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша. Работа миссии длилась с конца прошлого года.

Почему это произошло – и чего ждать дальше? «Телеграф» разбирал ситуацию с экономическим экспертом, президентом Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарасом Козаком.

«Для получения очередного транша, который ожидался еще прошлой осенью, Украине следовало решить технические вопросы – очистку банковской и судебной системы, принятие взвешенного бюджета. По всем этим моментам можно достичь соглашения, где-то даже достигли. Но осенью судебная весть власти сделала подножку украинской державе. Речь о скандальных решениях Конституционного суда (по е-декларациям и не только). Они отбросили борьбу с коррупцией и очистку судебной системы на несколько лет назад. Это не осталось не замечено иностранными партнерами. Для них украинская коррупция – превращается уже в личного врага. И они не готовы помогать государству, не готовому бороться с таким врагом. Одиозные решения КСУ, Печерского суда и Окружного админсуда Киева тянут Украину в противоположную сторону, чем та, куда нас подталкивают западные партнеры», - подчеркивает Тарас Козак.

Тарас Козак

По его мнению, украинская власть сама не ожидала, что получит такое сопротивление – и со стороны отечественной судебной системы, и со стороны МВФ, не желающего мириться с этим.

«Главное для МВФ и вообще для всех наших западных партнеров – верховенство права, четко работающая правовая система, реальные реформы. Но за последнее время украинская власть не смогла (или не захотела) решить ни один из этих вопросов. Правда, мне нравятся решительные шаги, которые Зеленский начал делать в феврале через СНБО. В частности, касательно санкций против пропагандистских пророссийских каналов.

Заинтриговала власть и анонсированием новых решений СНБО на этой неделе. Надеюсь, мы увидим реальные шаги по внедрению важных для Украины реформ» - говорит эксперт.

Тарас Козак прогнозирует, что если будут сделаны жесткие шаги в борьбе против судебного произвола, против коррупции, есть шанс, что мы получим транш ближе к концу лета.

«В сентябре Украину ожидает выплата долга в иностранной валюте. Пройти эти выплаты без помощи МВФ и других западных партнеров будет крайне сложно. Власть или сделает решительные шаги по внедрению реформ и борьбе с коррупцией, или могут начаться серьезные проблемы в экономике», - предупреждает Тарас Козак.

В воскресенье 14 февраля экс-министр Тимофей Милованов влип в скандал из-за высказывания о результате переговоров с МВФ.

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб рассказал «Телеграфу», стоит ли Украине сохранить отношения с МВФ – и как сделать их конструктивными.

Ранее экономический эксперт Александр Охрименко дал прогноз для Украины на 2021 год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 375

Все по теме:

МВФ, Экономика, Тарас Козак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обнародованы фотографии с места взрыва на Донбассе, где 14 февраля погибли украинские военные (фото)
02 Россияне пытались выкрасть командующего ССО Украины: подробности провального похищения генерала Лунёва
03 "Чтоб вы сдохли, бандерлоги долбанные": проректор харьковского университета в соцсетях стал на защиту школы имени Жукова
04 "Люблю тебя неистово": Мишина и Эллерт чувственно поздравили друг друга с днем святого Валентина (фото)
05 "Аталанта" с Малиновским вырвала победу у "Кальяри" на последней минуте (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Зеленского заняли жесткую позицию в отношении МВФ из-за отсрочки нового кредита
У Зеленского заняли жесткую позицию в отношении МВФ из-за отсрочки нового кредита
&quot;Ну пару бокалов выпил&quot;: Селезнев рассказал, о своем скандальном отчислении из &quot;Колоса&quot;
"Ну пару бокалов выпил": Селезнев рассказал, о своем скандальном отчислении из "Колоса"
В Германии владелец виллы, где жил Навальный, снял пародию на пропагандистов &quot;России 1&quot; (видео)
В Германии владелец виллы, где жил Навальный, снял пародию на пропагандистов "России 1" (видео)
Украина за год потеряла почти 300 тысяч жителей: что не так с нашей демографией
Украина за год потеряла почти 300 тысяч жителей: что не так с нашей демографией
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь