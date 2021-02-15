Украина осталась без денег МВФ: почему так произошло и как повлияет на простых граждан

Украина в очередной раз провалила переговоры с Международным валютным фондом. Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил о завершении работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша. Работа миссии длилась с конца прошлого года.

Почему это произошло – и чего ждать дальше? «Телеграф» разбирал ситуацию с экономическим экспертом, президентом Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарасом Козаком.

«Для получения очередного транша, который ожидался еще прошлой осенью, Украине следовало решить технические вопросы – очистку банковской и судебной системы, принятие взвешенного бюджета. По всем этим моментам можно достичь соглашения, где-то даже достигли. Но осенью судебная весть власти сделала подножку украинской державе. Речь о скандальных решениях Конституционного суда (по е-декларациям и не только). Они отбросили борьбу с коррупцией и очистку судебной системы на несколько лет назад. Это не осталось не замечено иностранными партнерами. Для них украинская коррупция – превращается уже в личного врага. И они не готовы помогать государству, не готовому бороться с таким врагом. Одиозные решения КСУ, Печерского суда и Окружного админсуда Киева тянут Украину в противоположную сторону, чем та, куда нас подталкивают западные партнеры», - подчеркивает Тарас Козак.

По его мнению, украинская власть сама не ожидала, что получит такое сопротивление – и со стороны отечественной судебной системы, и со стороны МВФ, не желающего мириться с этим.

«Главное для МВФ и вообще для всех наших западных партнеров – верховенство права, четко работающая правовая система, реальные реформы. Но за последнее время украинская власть не смогла (или не захотела) решить ни один из этих вопросов. Правда, мне нравятся решительные шаги, которые Зеленский начал делать в феврале через СНБО. В частности, касательно санкций против пропагандистских пророссийских каналов.

Заинтриговала власть и анонсированием новых решений СНБО на этой неделе. Надеюсь, мы увидим реальные шаги по внедрению важных для Украины реформ» - говорит эксперт.

Тарас Козак прогнозирует, что если будут сделаны жесткие шаги в борьбе против судебного произвола, против коррупции, есть шанс, что мы получим транш ближе к концу лета.

«В сентябре Украину ожидает выплата долга в иностранной валюте. Пройти эти выплаты без помощи МВФ и других западных партнеров будет крайне сложно. Власть или сделает решительные шаги по внедрению реформ и борьбе с коррупцией, или могут начаться серьезные проблемы в экономике», - предупреждает Тарас Козак.

В воскресенье 14 февраля экс-министр Тимофей Милованов влип в скандал из-за высказывания о результате переговоров с МВФ.

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб рассказал «Телеграфу», стоит ли Украине сохранить отношения с МВФ – и как сделать их конструктивными.

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