Действительно ли МВФ "грабит простых украинцев" и стоит ли Украине брать очередной кредит

Ряд экспертов, политиков и даже некоторые олигархи уверяют Украину разорвать отношения с Международным валютным фондом. Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб рассказал «Телеграфу», стоит ли Украине сохранить отношения с МВФ – и как сделать их конструктивными.

По мнению аналитика, для сотрудничества с МВФ и Украины есть две веские причины.

«Во-первых, так или иначе, Украина нуждается во внешних займах. Они нужны для того, чтобы закрыть дыры в бюджете, в платежном балансе. То есть, привлекать деньги извне нужно. А МВФ – это и самый дешевой способ привлечь деньги, - поясняет Вадим Иосуб. - К тому же, наличие денег от МВФ открывает возможности для привлечения средств из других источников. Это, к примеру, макрофинансовая помощь от ЕС, деньги от Всемирного банка, от ЕБРР. К тому же, при наличии программы с МВФ частные инвесторы охотнее покупают украинские евро-облигации (евробонды), ОВГЗ».

То есть – само наличие кредита от МВФ открывает дорогу для других кредитов и заимствований, делая их дешевле.

«Еще важный момент – МВФ дает не рыбу, а удочку, - продолжает аналитик. – Если страна обращается к МВФ, значит, у нее есть структурные проблемы с деньгами. Не было бы этих проблем, не обращалась бы. Так вот - МВФ не просто дает денег и говорит затыкайте дыры.... Он дает средства с рекомендациями - что и как сделать, чтобы в будущем эти проблемы снять. Задача не просто закрыть вопрос сейчас деньгами, а сделать ряд шагов, чтобы в будущем надобности в таких кредитах не возникало».

Вадим Иосуб подчеркивает, что МВФ не ищет выгоды или прибыли.

«Уставная цель МВФ прописана в уставных документах – помогать странам, которые испытывают проблемы с платежным балансом. Предлагать реформы, чтобы этих проблем в будущем не было», - поясняет он.

Комментируя условия, под которые МВФ готов предоставить Украине транш, аналитик отмечает, что в их выполнении должна быть заинтересована, прежде всего, сама Украина. Если она хочет измениться к лучшему.

«Что же МВФ ждет от Украины? Реальные антикоррупционную и судебную реформы, независимость Нацбанка (чтобы решения НБУ шли на долгосрочную пользу экономике, чтоб Центробанк не зависел от популизма политиков), сбалансированного бюджета. Очевидно, что реализация этих пунктов пойдет на пользу самой Украине, ее экономике. Поэтому говорить, что МВФ выторговывает некие выгодные для себя условия – в корне не верно. То, что требуется, нужно не МВФ, а именно Украине», - подчеркивает Вадим Иосуб.

Бешенное сопротивление предлагаемым изменениям, в том числе со стороны украинских финансово-промышленных групп, тесно переплетенных с политикумом, эксперт объясняет тем, что они просто не хотят отказываться от коррупционных прибылей. Потому и рассказывают, что МВФ якобы хочет ограбить простых украинцев. А на самом деле – сами же нас и грабят.

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Автор: Андрей Питонов