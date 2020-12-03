Шмыгаль озвучил "план Б" Украины с МВФ

В случае если пауза с предоставлением траншей кредита МВФ затянется у Украины всегда есть план Б.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, текущая ситуация даст шанс пережить паузу, поскольку 85% платежей казначейства осуществляются практически без задержек, а 15% - выполняются с задержкой до 5 дней.

В то же время есть и традиционные источники поступления денег, которые могут закрыть расходы в этом году. Туда входят: рынок внешних и внутренних заимствований, также остается несколько аукционов по размещению ОВГЗ. Стоит отметить, что это будут краткосрочные заимствования и они будут дороже на 10-13% годовых в гривне, чем средства МВФ.

Шмыгаль уверен, что если мы знаем дату приезда миссии и дату предоставления транша, то краткосрочные кредиты - это вполне рабочий инструмент. "Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд грн, на внешнем - около $ 1 млрд", - отметил премьер.

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