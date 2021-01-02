Рост цен, война олигархов и падение ВВП: прогноз для Украины в 2021 году

Год 2020-й стал катастрофическим для ряда бизнесов и экономики в целом. Что ждет украинскую экономику в 2021 году? Оптимистичный и пессимистичный сценарии озвучил «Телеграфу» глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

«Начнем с пессимистического сценария. Чтобы закончить на позитивной ноте. Есть риск, что в 2021 году все карантинные ограничения останутся. Экономика в таком случает не сможет нормально работать. И вместо запланированного роста ВВП в 4,5%, мы получим его падение. Не такое глубокое, как в 2020 году, когда падение экономики составило 5%. Но, к примеру - 2-2,5%, - прогнозирует эксперт. - Если карантин затянется, не будет нормально работать бизнес, станут вводить и продлевать кучу ограничений – так и будет. Получим закрытие предприятий, рост безработицы».

Еще один фактор риска, по словам Александра Охрименко, - рост цен. И инфляция вместо заложенных 7%, рванет, к примеру, за 12%.

«Есть еще и мировые тенденции, которые могут больно ударить по Украине. К примеру, падение мировых цен на экспортируемые нами зерно и металл. Или рост цен на импортируемую нами нефть, - продолжает экономист. - Обострение конфликта между олигархами также ни к чему хорошему не приведет. Коломойский у нас хочет подвинуть Ахметова, Пинчук - и того и другого. А так называемые "соросята" (я бы назвал это зарубежный капитал) хочет ослабить всех наших олигархов, чтобы усилить свои позиции.

И, конечно, одним из факторов риска является политическая нестабильность. Те же досрочные выборы – хоть президентские, хоть парламентские, предупреждает Александр Охрименко.

Позитивный сценарий, по его словам, подразумевает отсутствие вышеперечисленных факторов. Тогда будет и рост ВВП, и другие «плюшки».

«Помочь экономике также могут запуск рынка земли, увеличение экспорта рабочей силы (больше людей поедет на заработки, больше перечислят средств в Украину), рост кредитования бизнеса и ипотечного кредитования, - отмечает Александр Охрименко. – Тогда рост ВВП может быть в районе 5%, и реальная зарплата может вырасти более чем на 12%».

Ранее эксперты назвали главные успехи и провалы Украины в 2020 году.

Автор: Андрей Питонов