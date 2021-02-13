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Миссия МВФ в Украине завершилась безрезультатно: причины и последствия

Миссия МВФ в Украине завершилась безрезультатно: причины и последствия
Обновлено 18:32 Сегодня Телеграф

Глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман сообщил в субботу, 13 февраля, о завершении длившейся с конца прошлого года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша.

В обнародованном в субботу пресс-релизе глава представительства МВФ  сообщил, что необходимы дополнительные дискуссии и "больший прогресс со стороны Украины".

Люнгман напомнил, что миссия работала в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля и обсудила с представителями власти Украины прогресс во внедрении мероприятий и реформ, являющихся частью поддержанной соглашением stand-by программы действий власти.

Комментируя завершение миссии, советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов отметил, что причина в "государственническом подходе" украинской стороны, который заключается в занятии позиции в интересах государства.

"А это значит нужно держать твердую позицию. Твердая позиция, в свою очередь, это задержки. Потому что обе стороны ищут компромисс, но каждая хочет достичь лучшего результата для себя. Чем лучше ситуация в макроэкономике, бюджете, и финансах в Украине и на мировом рынке, тем легче обходятся такие задержки", - написал Милованов на своей странице в Facebook в субботу.

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", среди проблемных вопросов в переговорах с МВФ остается, в частности, принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП. Для позитивного результата необходимо также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках и отказ от ограничения цен, введенных этой зимой на энергорынке, а также большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита COVID-фонда.

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В свою очередь бывший заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, комментируя итоги переговоров, написал  в своем Telegram-канале: "Завершение миссии МВФ с формулировкой "дискуссии продолжаются" больше похоже на "ничего не делается, и мы не можем этому помочь".

Он отметил, что МВФ был очень осторожен в высказываниях, а срок работы миссии продлялся и продолжался больше месяца, что выглядело так, будто представители МВФ давали шанс и время на исправление ситуации.

"Но чуда не произошло. Договоренности о выделении Украине очередного транша не достигнуты. Украинская сторона не нашла в себе сил и политической воли к решению проблемных вопросов. Невозможно было не замечать, что украинская сторона мало реально делает для успеха", - написал Елисеев.

Он напомнил предпосылки получения транша, что на постоянной основе поднимаются МВФ: - независимость НБУ и усиление его управления; - проведение эффективной антикоррупционной политики; - завершение кейса Приватбанка.

"К этим трем основным замечаниям Украина своими действиями умудрилась добавить еще несколько пунктов, и некоторые из них даже в период работы миссии! Использование средств COVID-фонда, ограничения государством цен на энергорынке, бюджетные планы на 2022 год - это неполный список проблемных вопросов, которые теперь также требуют решения", - пишет Елисеев.

Бывший замглавы Администрации президента Украины констатировал, что на сегодняшний день украинская сторона уже безнадежно отстает от графика программы stand-by, ведь просмотры программы должны были состояться еще 1 сентября и 1 декабря прошлого года.

Говоря о других последствиях для Украины безрезультатных переговоров с МВФ дипломат отметил, что теперь инвесторы, которых украинская власть пытается привлечь в страну, получили сигнал о том, что коррупция в государстве процветает и пока власть не настроена решать этот вопрос.

"В США через миссию МВФ услышали, что пока судьба кейса Приватбанка так и остается нерешенной, несмотря на американские дела против его бывшего владельца, а это значит, что Администрация (президента США Джозефа – ред.) Байдена будет более требовательна к Украине", - написал Елисеев.

Он также добавил, что в Европейском Союзе также услышали сигнал МВФ и "дважды подумают над вторым траншем макрофинансовой помощи для Украины в размере 600 млн евро", каким бы успешным ни был правительственный десант в Брюссель на этой неделе.

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Исполнительный совет МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Миссия, Причины, Константин Елисеев, stand-by МВФ, Второй транш, Тимофей Милованов, Йоста Люнгман.
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