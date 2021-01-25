МВФ нам поможет: появился оптимистичный прогноз по курсу доллара в Украине

В случае получения Украиной новой программы от МВФ в 2021 году гривна сможет укрепиться. При этом инфляция также может ускориться.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил аналитик в Alpari (Альпари) Максим Пархоменко.

По его словам, в случае позитивного варианта развития событий Украина получит программу от МВФ, также на внешних рынках Министерство финансов сможет легко привлечь финансирование. "За счет этого можно без проблем выполнять бюджет", - уверен эксперт.

Аналитик Alpari отмечает, что цены на сталь, которую экспортирует Украина на этой неделе пробили максимумы от 2008 года.

"Если в течение этого года, цены на сталь продолжают расти, то за счет этого будет расти и украинский экспорт. Плавно укрепляется гривна - до 27.00 грн за доллар. Инфляция ускоряется, но в рамках прогноза НБУ - до 6%", - прогнозирует Пархоменко.

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