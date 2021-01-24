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Два сценария для Украины: что будет с курсом доллара в 2021 году

Два сценария для Украины: что будет с курсом доллара в 2021 году
08:45 Сегодня Телеграф

В 2020 году Украина оказалась под влиянием ряда внешних и внутренних факторов, которые сильно повлияли на экономическое положение страны. Аналитик в Alpari (Альпари) Максим Пархоменко дал «Телеграфу» позитивный и негативный варианты экономико-финансового развития событий в Украине в текущем году. 

«При позитивном развитии событий Украина в 2021 году получает новую программу от МВФ, на внешних рынках Минфин может легко привлекать финансирование. За счет этого можно без проблем выполнять бюджет», - отмечает Максим Пархоменко.

Он подчеркивает, что цены на сталь (а мы ее экспортируем) на этой недели пробили максимумы от 2008 года.

«Если в течение этого года, цены на сталь продолжают расти, то за счет этого будет расти и украинский экспорт. Плавно укрепляется гривна - до 27.00 грн за доллар. Инфляция ускоряется, но в рамках прогноза НБУ - до 6%», - прогнозирует аналитик Alpari позитивный вариант.

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При негативном же – нет программы от МВФ, на внешних рынках Минфин не может привлечь финансирование для исполнения бюджета. Как следствие - бюджет плохо исполняется, урезаются программы развития и строительства. За счет этого экономика восстанавливается медленнее.

«Рост экспорта продолжается, но НБУ удерживает курс гривны для выполнения таможенных поступлений. Курс удерживается на уровне в 28.00. Инфляция за счет слабой базы для сравнения (низкие цены на топливо и газ, коммуналка) растет более быстрыми темпами - и выходит на уровень в 9%», - рисует неприятные перспективы Максим Пархоменко, высказывая надежду, что всё пойдет всё же по позитивному сценарию.

Авторитетный экономист Михаил Кухар ранее рассказал "Телеграфу" о позитиве и негативе корона-кризисного 2020 года, а также порадовал прогнозом на 2021-й

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Экономика, Курс валют, Курс доллара, Михаил Пархоменко, Альпари, Alpari.
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