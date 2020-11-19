Будет ли доллар по 30? Прогноз экспертов

В связи с огромным дефицитом бюджета, спадом экономики и коронавирусным кризисом в Украине вновь заговорили об угрозе дефолта. Некоторые считают, что гривна может так резко упасть, что доллар сначала станет по 36,6 и эта температура по палате будет расти. "Телеграф" узнал, что об этом думают финансовые аналитики и экономисты.

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital и финансовый аналитик Сергей Фурса уверен по поводу курса доллара и дефолта, что ничего такого точно в ближайшее время не предвидится.

"Невозможно предсказать курс на конкретную дату, но давление на гривну будет. По доллару я вам ничего не скажу. В следующем году при условии сотрудничества с МВФ, мы ожидаем примерно такого курса, как заложен в бюджете - плюс-минус 29,1 грн. Получается легкое ослабление гривны. В ближайшее время ощущения дефолта нет. А вот год-два - вполне реально", - говорит Фурса.

Статистика за последний месяц демонстрирует, что курс доллара находится на стабильной отметке, колеблясь на уровне 28,1-28,4.

Экономист Алексей Кущ согласен с коллегой, что резкого падения гривны не будет.

"С курсом доллара будет все более-менее нормально. Его коридор будет составлять 27-29 грн/доллар на ближайшие полгода. У нас население думает, что любой кризис в Украине решается через девальвацию национальной валюты и инфляцию. Сейчас другая модель реагирования на кризис. Она проявляется в том, что Национальный банк фактически блокирует инструменты амортизации кризиса для населения и бизнеса", - говорит Кущ.

Простыми словами - банк не печатает деньги, чтобы помочь экономике и населению пережить кризис. Такая модель очень похожа на времена выхода из «Великой депрессии» в США. У них еще тогда была не инфляция, а дефляция - снижение цен.

Падение импорта положительно влияет на гривну

"Почему так происходит? Потому что фактически снижен платежеспособный спрос населения и инвестиционный спрос бизнеса. В соответствии с этим люди ничего не покупают, кроме самых необходимых вещей. Импорт с начала этого года сократился на почти 15%. Меньше течет валюты, а это положительно влияет на курс гривны", - добавляет Алексей Кущ.

По словам эксперта, важным также является удешевление энергоресурсов на внешних рынках. "Это тоже своеобразная привязка к кризису. Также газ, который сейчас хранится в огромных резервуарах и подземных хранилищах. Это следствие прошлой теплой зимы. Сейчас мы не покупаем его на внешних рынках", - говорит Кущ.

Локдаун помогает гривне

По сравнению с импортом, экспорт сейчас не так упал в цене. Экспорт сократился лишь на 5%. Это положительно повлияло на внутренний баланс. Важным, по словам экономистов, является то, что украинцы гораздо меньше путешествуют за рубежом. А этот экономический сектор оценивают примерно в 2 миллиарда долларов.

"Промежуточный баланс у нас профицитный. И даже сальдо текущего счета у нас профицитное. Чего не было с кризиса 2016 года. Обычно это сальдо выравнивается в позитив во время кризиса, так как существенно падает импорт. Но в 2016 году была резкая девальвация гривны. А сейчас импорт упал из-за резкого сокращения платежеспособного спроса населения и инвестиционного спроса бизнеса. Стабильная составляющая. Вот она и будет обеспечивать низкие цены и более-менее стабильный курс", - говорит Кущ.

О помощи гривне благодаря тотальному закрытию границ говорит и Сергей Фурса.

"Еще важно понимать, что есть такой фактор неопределенности, как локдаун. Если он будет велик в следующем году, то это поможет гривне", - отмечает Фурса.

Но есть нюансы с МВФ

Сергей Фурса говорит, что с МВФ нельзя ссориться. Если с ними рвать связь, то финансовый климат в стране вряд ли будет стабильным. Это отразится на том же курсе валют. Фурса писал об этом у себя в блогах и не устает разъяснять отдельно почему. Но в Офисе президента считают, что никто ни с кем на конфликт не шел. Зеленский уверен, что правительство выполнило все условия от Международного валютного фонда.

"Что касается сегодняшнего заявления Зеленского (разговор был 18 ноября - Авт.), Что перед МВФ мы закрыли все вопросы - это неправда. Мы очень много всего не сделали. В ОП считают, что выполнили всё для первого транша, так как выполнили все условия, которые должны были быть выполнены еще до 30 июня. это нужно было для первого ревью. С МВФ такое поведение не работает. На данный момент выполнить всё - это выполнить всё по программе тайм-плана. А здесь задержка. в том числе это касается судебной реформы. Ничего подобного не выполнено. Еще с МВФ очень много разного рода технических моментов", - резюмирует финансовый аналитик.

Автор: Александр Poison Нечай