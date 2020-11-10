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Сблизившийся с Зе-командой Милованов предложил сценарий локдауна с печатаньем денег для бизнеса

Сблизившийся с Зе-командой Милованов предложил сценарий локдауна с печатаньем денег для бизнеса
19:25 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Бывший глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который по слухам может вернуться в команду президента Владимира Зеленского, разъяснил свои слова о необходимости "печатать деньги". 

Он напомнил, что является сторонником жесткого, но короткого локдауна, который предлагал ввести вместо карантина выходного дня, сказано в посте на его странице в Фейсбук. 

"С одной стороны, нам нужно, чтобы люди перестали болеть, с другой - чтобы они не обанкротились. Как это можно сделать? Жестко закрыть бизнес и дать людям деньги за счет будущего. Это означает, что дефицит бюджета нужно увеличить. Но это все - только 2-4 недели. К сожалению, ситуация такова, что бюджетный дефицит достаточно высокий сейчас, нравится это нам или нет", - пишет Милованов. 

Также он считает, что МВФ деньги быстро не выделит, а потому назвал другие каналы финансирования, среди которых задействование резервов НБУ, "увеличение количества денег в экономике", "выжимание по максимуму" денег из госпредприятий или сокращение расходов госбюджета. 

"Все понимают, что это сложно. Поэтому лучше, чтобы локдаун был короткий, жесткий, но с поддержкой для бизнеса на эти 2-3 недели. На самом деле речь шла не о "печать денег", а о финансировании этих четырех недель локдауну", - объясняет Милованов. 

"Эмиссия в какой форме происходит постоянно. Конечно, если ее взять за концепцию, за принцип и сказать, что мы будем финансировать дефицит бюджета в 700 млрд заимствований через печать денег - все развалится, будет кризис. Но если мы говорим, что нам просто нужно найти деньги для финансирования короткого жесткого локдауну, по моему мнению, это будет оправданным", - говорит он. 

По его подсчетам, такой шаг даст 0,5% к инфляции. 

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украине необходим локдаун на три недели.

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Тимофей Милованов, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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