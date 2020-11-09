Жесткий карантин и полный локдаун: какие варианты борьбы с COVID-19 есть у Украины

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине введут карантин выходного дня.

Об этом он сказал 9 ноября во время брифинга.

Так, по его словам, карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Во время карантина выходного дня в Украине будут работать только:

продуктовые магазины;

аптеки, в т. ч. и ветеринарные;

транспорт и АЗС.

В свою очередь заведения общественного питания будут работать только на вынос. ТРЦ Минздрав будет рекомендовать закрывать, а также не проводить массовые и культурные мероприятия.

Максим Степанов отметил, что правительство не вводит полный локдаун из-за того, что в стране наблюдается напряженная ситуация не только с коронавирусом, но и с экономикой.

"Мы понимаем, что полный локдаун очень-очень тяжело будет перенести малому и среднему бизнесу. Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня", - сказал министр.

Ранее, в прямом эфире программы "Право на владу" 5 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за стремительного распространения коронавируса с 14-15 ноября в Украине начнут вводить карантин выходного дня. Тогда глава Минздрава отметил, что на выходных будет работать только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт. По его словам, это позволит разорвать цепь передачи коронавируса из-за отсутствия общения людей друг с другом. Однако, общественный транспорт в субботу и воскресенье останавливать не собираются.

Напомним, по состоянию на 9 ноября в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев коронавирусной инфекции.