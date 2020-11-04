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В Украине могут ввести "карантин выходного дня": что это значит

В Украине могут ввести "карантин выходного дня": что это значит
10:32 Сегодня Телеграф

В Министерстве здравоохранения не исключают введение в Украине карантина "выходного дня". Это нужно, чтобы разорвать цепь передачи болезни.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире "Сниданка с 1+1".

Он предположил, что закроют большое количество магазинов, кафе и рестораны могут работать на "вынос".

"Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня" - когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни", - заявил он.

По словам министра, комендантского часа в Украине не будет, ведь для этого в стране нужно ввести чрезвычайное положение, и Минздрав не рекомендует введение таких мер.

Заметим, что карантин выходного дня предусматривает введение ограничений с пятницы по воскресенье включительно, - рестораны, развлекательные зоны и фудкорты в торговых центрах должны быть закрыты в указанные дни, но могут осуществлять доставку еды на дом при соблюдении всех мер предосторожности.

Такие меры предположительно должны снизить темпы распространения коронавируса (а если этого будет недостаточно, то в дальнейшем ограничения будут охватывать не только выходные, но и будние дни).

Отметим, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 9524 новых случаев коронавируса, - это новый рекорд COVID-19.

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Все по теме:

Украина, МОЗ, Карантин, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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