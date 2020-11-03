В Украине хотят значительно ужесточить карантин: что изменится

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом со следующей недели в Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве и в Офисе президента во вторник, 3 ноября.

По разным данным, рассматриваются варианты от "карантина выходного дня" до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение.

Источники подчеркивают, что вероятность усиления карантина очень высока.

Суть "карантина выходного дня" - с пятницы по воскресенье включительно будет запрещена работа всех ресторанов (кроме как только на вынос), а также фуд-кортов и развлекательных зон в торговых центрах.

Источники говорят, что это первая мера. В дальнейшем, если рост заболевания продлится, запреты могут расширить на все дни, а не только на выходные.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружили почти 9000 новых случаев заболевания на коронавирус.

Выступая в Верховной Раде 3 ноября, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что ситуация с COVID-19 близка к катастрофической и каждый из нас несет личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.