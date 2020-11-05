В Украине введут карантин "выходного дня": когда это произойдет

В Украине могут ввести карантин выходного дня уже со следующей недели - 14 и 15 ноября. Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Карантин выходного дня подразумевает, что более строгие ограничения будут действовать в нерабочие, выходные дни. Если его введут, в такие дни, в частности, будет ограничена работа торгово-развлекательных центров, а ресторанам и кафе позволят работать только на вынос.

По словам министра, работать будут только продуктовые магазины и аптеки, но транспорт останавливать не будут.

Напомним, что по состоянию на утро 5 ноября в Украине зафиксировали антирекорд по случаю заболеваемости коронавирусом - 9 850 новых случаев заражения Covid-19.