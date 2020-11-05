За сутки COVID-19 подцепили более 500 украинских медиков, всего почти 10 тысяч новых случаев

Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты в Украине. За последние сутки зафиксировано 9 850 новых случаев заражения. Всего в Украине уже более 430 тысяч заболевших Covid-19, выздоровели почти 185 тысяч человек. В том числе, заболели 514 медиков и 369 детей.

При этом, за сутки умерло 193 человека (всего 7924).

В Киеве подтвердили еще 983 случая (всего 40390). Харьковская область - 771 (40 330), Львовская - 430 (32 069).

Как сообщал "Телеграф", власти Украины рассматривают разные сценарии ужесточения карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом. Больничных коек все меньше, есть проблемы с доставкой кислорода, медики работают изо всех сил.