Антирекорды коронавируса 5 ноября побили 12 областей Украины

В четверг, 5 ноября, новые рекорды коронавируса COVID-19 зафиксировали как в Украине в целом, так и в 12 областях в частности.
По сводке СНБО, региональные рекорды за последние 10 дней поставили:
По числу новых зараженных:
Киев (983 после 858,);
Ивано-Франковская (474 после 451 );
Киевская (411 после 383;
Хмельницкая (550)
Волынская (345 после 310);
Херсонская области (230 после 198).
Полтавская (462 после 427);
По смертности: Днепропетровская (27), Винницкая (6) и Николаевская области (11).
По количеству зараженности, и по смертности: Закарпатская и Сумская области.
Несколько областей повторили предыдущий рекорд смертности: Киевская (19), Полтавская (8), Черновицкая (7), Тернопольская (7), Ивано-Франковская (5)).
Отметим, это уже третий день подряд, когда в стране фиксируют антирекорды по числу новых случаев заболевания COVID-19.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине могут ввести дополнительную "черную" зону.