Антирекорды коронавируса 5 ноября побили 12 областей Украины

В четверг, 5 ноября, новые рекорды коронавируса COVID-19 зафиксировали как в Украине в целом, так и в 12 областях в частности.

По сводке СНБО, региональные рекорды за последние 10 дней поставили:

По числу новых зараженных:

Киев (983 после 858,);

Ивано-Франковская (474 после 451 );

Киевская (411 после 383;

Хмельницкая (550)

Волынская (345 после 310);

Херсонская области (230 после 198).

Полтавская (462 после 427);

По смертности: Днепропетровская (27), Винницкая (6) и Николаевская области (11).

По количеству зараженности, и по смертности: Закарпатская и Сумская области.

Несколько областей повторили предыдущий рекорд смертности: Киевская (19), Полтавская (8), Черновицкая (7), Тернопольская (7), Ивано-Франковская (5)).

Отметим, это уже третий день подряд, когда в стране фиксируют антирекорды по числу новых случаев заболевания COVID-19.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине могут ввести дополнительную "черную" зону.