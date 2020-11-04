Введение «черной зоны» карантина: какие регионы могут в нее попасть

В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Украине власти рассматривают возможность внедрения новой "черной" карантинной зоны, в которой будет введен полный локдаун. А тем временем появились предварительные критерии для введения такой зоны.

Ожидается, что в "черную зону" будут попадать исключительно те области, где полностью заполнены больницы.

По состоянию на 4 ноября в Минздраве опубликовали таблицу загруженности больниц.

Стоит отметить, что уже по нынешним данным имеются как минимум три области-претендента на попадание в новую "черную зону" .

В этот список вошли:

Полтавская область (90,5% заполненности больниц),

Житомирская область (83,5% заполненности больниц),

Ивано-Франковская (81% заполненности больниц).

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан отметил, что в Украине по вопросу введения "черной" зоны пока еще ведут дискуссии.

По его словам, это пока только на стадии обсуждения, но если будет принято решение, то его исполнение обязательно.

Читайте также в материале "Телеграф": Число заболевших COVID-19 в мире за неделю выросло более чем на 3,3 млн человек.