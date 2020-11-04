Введение «черной зоны» карантина: какие регионы могут в нее попасть

В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Украине власти рассматривают возможность внедрения новой "черной" карантинной зоны, в которой будет введен полный локдаун. А тем временем появились предварительные критерии для введения такой зоны.
Ожидается, что в "черную зону" будут попадать исключительно те области, где полностью заполнены больницы.
По состоянию на 4 ноября в Минздраве опубликовали таблицу загруженности больниц.
Стоит отметить, что уже по нынешним данным имеются как минимум три области-претендента на попадание в новую "черную зону" .
В этот список вошли:
Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан отметил, что в Украине по вопросу введения "черной" зоны пока еще ведут дискуссии.
По его словам, это пока только на стадии обсуждения, но если будет принято решение, то его исполнение обязательно.
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